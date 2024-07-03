名家論壇》賈程年／兩岸關係的「懦夫博弈」，誰才是真正的懦夫？

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即便中國國台辦說明，「懲獨22條」的措施是針對極少數涉及台獨的人士，針對台獨的言行去做反制，並非針對廣大的台灣民眾；但民進黨政府仍舊大肆宣傳，萬惡的中國政府會把人抓起來，呼籲大家不要去中國，以身試法。
中國針對的是「台獨」勢力；但賴政府卻把自己限縮在「台獨」的框架中，自己跳入陷阱，賴清德硬是把所有台灣人都當成是對岸口中說的台獨分子，以其人之道還至其人之身，用行政手法阻止台灣人與對岸交流、旅遊，全部一體適用，沒有例外。
賴清德把全民綁在裝有火藥的火車上，試圖與對向隨時疾駛而來的火車對撞，玩起「The Game of Chicken」。我想問的是，賴清德你真的要把全台灣都賭進去嗎？
賴清德上任後至今說得最多的一句話，就是「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，就職演說說、參加黃埔軍校活動也說，連去中研院的時候也說。可見對賴清德來說，上任後最重要的事情不是搞好經濟、民生，也不是不讓勞保、健保破產，而是把台灣變成東亞的火藥庫。
賴清德不斷說「兩岸互不隸屬」，挑動敏感的兩岸神經，頻頻捋虎鬚，禁團令、發布澄色燈號更是不斷釋出對立的訊號。試問，賴清德是做好全民作戰的準備了嗎？還是獲得美方協同作戰的同意，為何一直在兩岸問題上作文章？
為的只是跟美國炫耀自己多勇敢嗎？還是骨子裡「台獨金孫」的底氣？要玩膽小鬼遊戲，也要先看看自己的籌碼及備援吧！
選舉都選完好一陣子，賴清德始終忘卻不了對岸的存在，選舉用來操作選票、選完來還來操作民粹，到底有完沒完？
此次澎湖漁船遭中國海警帶回，海巡署已經證實該漁船查扣點在中國領海內，賴政府要拿什麼出來跟中國談判？是早已斷線的兩岸溝通管道？是不斷批評攻擊對岸的陸委會？還是早已名存實亡的海基會？就法論法，我漁船越界捕魚實屬違法，「兩岸間少了情理，就只剩下法了」。
現在事情發生了，海巡署、漁業署只能呼籲陸方不要為難漁民，希望「依往例」放人。鄉親啊～哪來的往例啊？兩岸早已失衡，兩岸關係早已不是過去的關係，天真的官員們是不知道還是裝傻？
拿俏的是賴清德，可憐的是漁民。既然要玩膽小鬼遊戲，賴清德應該身先士卒，不要把漁民、遊客、市民綁在車上，自己只顧催油，在一旁圍觀。兩岸一旦進入硬碰硬時代，就要拿出真本事與實力，賭上身家性命及財產，看誰才是Chicken。
●作者：賈程年／資深媒體人
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