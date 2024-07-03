中國海警押「大進滿」！海巡派3艇馳援喊話放人　激烈對峙過程曝

名家論壇》賈程年／兩岸關係的「懦夫博弈」，誰才是真正的懦夫？

▲中國海警船今年上半年頻頻在金門周遭海域盤據，我國海巡署屢屢出動海巡艇廣播驅離。（圖／海巡署金馬澎分署）
▲中國海警船今年上半年頻頻在金門周遭海域盤據，我國海巡署屢屢出動海巡艇廣播驅離。（圖／海巡署金馬澎分署）

文／賈程年

賴清德總統當選後，兩岸關係一直很不平靜。2月14日金門近海中國快艇翻覆事故，造成2名中國船員罹難；19日，一艘金門觀光船就遭到中國海警強制登檢；3月17日一名金門胡姓釣客因霧迷航，被中國海警船救起，但因具有軍人身分，仍滯留中國；7月2日澎湖籍漁船在金門外海作業，遭到中國海警船強制帶回，至今狀況未明。

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賴政府上台後，兩岸緊張不降反升，地緣政治風險更是急速增加。賴清德不僅沒有做出任何有效降溫的作法，反倒是不斷在國家認同及一中政策上加油添柴，一直去試探中國的底線。抓住中國宣布「懲獨22條」的時候，陸委會也發布旅遊澄色燈號回應，強調赴中國有其風險，但只是提醒大家而已。

即便中國國台辦說明，「懲獨22條」的措施是針對極少數涉及台獨的人士，針對台獨的言行去做反制，並非針對廣大的台灣民眾；但民進黨政府仍舊大肆宣傳，萬惡的中國政府會把人抓起來，呼籲大家不要去中國，以身試法。

中國針對的是「台獨」勢力；但賴政府卻把自己限縮在「台獨」的框架中，自己跳入陷阱，賴清德硬是把所有台灣人都當成是對岸口中說的台獨分子，以其人之道還至其人之身，用行政手法阻止台灣人與對岸交流、旅遊，全部一體適用，沒有例外。

賴清德把全民綁在裝有火藥的火車上，試圖與對向隨時疾駛而來的火車對撞，玩起「The Game of Chicken」。我想問的是，賴清德你真的要把全台灣都賭進去嗎？

賴清德上任後至今說得最多的一句話，就是「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，就職演說說、參加黃埔軍校活動也說，連去中研院的時候也說。可見對賴清德來說，上任後最重要的事情不是搞好經濟、民生，也不是不讓勞保、健保破產，而是把台灣變成東亞的火藥庫。

賴清德不斷說「兩岸互不隸屬」，挑動敏感的兩岸神經，頻頻捋虎鬚，禁團令、發布澄色燈號更是不斷釋出對立的訊號。試問，賴清德是做好全民作戰的準備了嗎？還是獲得美方協同作戰的同意，為何一直在兩岸問題上作文章？

為的只是跟美國炫耀自己多勇敢嗎？還是骨子裡「台獨金孫」的底氣？要玩膽小鬼遊戲，也要先看看自己的籌碼及備援吧！

選舉都選完好一陣子，賴清德始終忘卻不了對岸的存在，選舉用來操作選票、選完來還來操作民粹，到底有完沒完？

此次澎湖漁船遭中國海警帶回，海巡署已經證實該漁船查扣點在中國領海內，賴政府要拿什麼出來跟中國談判？是早已斷線的兩岸溝通管道？是不斷批評攻擊對岸的陸委會？還是早已名存實亡的海基會？就法論法，我漁船越界捕魚實屬違法，「兩岸間少了情理，就只剩下法了」。

現在事情發生了，海巡署、漁業署只能呼籲陸方不要為難漁民，希望「依往例」放人。鄉親啊～哪來的往例啊？兩岸早已失衡，兩岸關係早已不是過去的關係，天真的官員們是不知道還是裝傻？

拿俏的是賴清德，可憐的是漁民。既然要玩膽小鬼遊戲，賴清德應該身先士卒，不要把漁民、遊客、市民綁在車上，自己只顧催油，在一旁圍觀。兩岸一旦進入硬碰硬時代，就要拿出真本事與實力，賭上身家性命及財產，看誰才是Chicken。


●作者：賈程年／資深媒體人

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