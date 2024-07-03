謝國樑罷免連署過門檻！「罷免過來人」陳柏惟：基隆人會自己討論
基隆市民於今年2月21日組織「山海公民拆樑行動」，並依《公職人員選舉罷免法》向基隆市長謝國樑提起罷免程序，目前已過門檻。謝國樑日前表示，「請大家放心，一直都有在做準備。」曾遭罷免成功的前立委陳柏惟今（3）日也對此表示，謝國樑的問題，應該是基隆人會自己討論和展現的。
記者莊蕙如／台北報導
謝國樑於7月1日傍晚前往藍營中央黨部開會研擬戰略，會後國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤轉述，將成立「守護基隆」小組，由立法院黨團、基隆市議會黨團、黨中央及基隆市府組四方聯盟，正面迎戰。
謝國樑本人也於1日受訪時表示，請大家放心，「一直都有在做準備」。不過本周四立法院內政委員會將排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，屆時恐增添罷樑案的變數。
民進黨前立委陳柏惟今（3）日以「過來人」身分談及罷免一事，被問到怎麼看罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」？陳柏惟表示，行政首長的怠忽職守和違法濫權，以及民意代表立場相左的發表意見，本來就不能相提並論。
陳柏惟提到，過去也有市議員的罷免案，但市議員選制的多席次，本來就是要保護各種聲音，立委選區也有不同特色和政治路線的差別，行政首長帶頭失蹤，請假選總統，或是有爭議的法律行為，本身就應該要有收回權力的機制，他認為，謝國樑的問題，應該是基隆人會自己討論和展現的。