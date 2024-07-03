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新自強號清水隧道撞落石釀9傷！交通部：7/22前完成裝設告警系統

▲民進黨立委陳素月（左）針對台鐵EMU3000型新自強號意外進行質詢。（圖／翻攝自國會頻道）
▲民進黨立委陳素月（左）針對台鐵EMU3000型新自強號意外進行質詢。（圖／翻攝自國會頻道）

記者林莞茜／綜合報導

台鐵229次EMU3000型新自強號，上（6）月21日下午16時50分，行經崇德=和仁間西正線清水隧道內K51處時，遭落石撞擊卡在隧道內，導致3節車廂出軌，造成9人受傷。由於事故路段僅東正線有裝設落石告警系統，西正線未裝設，引發搭乘安全疑慮，交通部政務次長伍勝園今（3）日在立法院接受質詢時表示，西正線也將裝設落石告警系統，預計7月22日前完成。

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立法院交通委員會今日審查「鐵路法修正草案」，民進黨立委陳素月指出，6月21日土石蔓延到鐵軌上，造成旅客受傷，是否有安裝鐵軌意外入侵系統？交通部政務次長伍勝園回應西正線沒有落石告警系統，目前這是監視器畫面，事發後在24日也馬上找了相關單位、專家去看，第一個會想把河床疏濬，第二個會裝設土石流的告警裝置「這個我們會在一個月內，大概7月22日完成」，這是目前最優先，後面宜花東邊坡也會去做相關的評估。

陳素月也說，根據監視器畫面，在列車通過前19分鐘就已經有顯示土石流有淹沒在鐵軌上，因此應有感應異物入侵的系統，那就能即時來知道、避免列車撞上的狀況發生，要求交通部在所有高危險路段地區來裝設。

伍勝園也承諾會去前線做裝設，那目前一個月內是先去判定該防污系統、告警系統等一些設置。

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