中國海警強押台5人1船 趙少康：賴挑釁中共置人民安危於不顧
澎湖籍「大進滿88號」漁船昨日晚間8時許在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡等，將5人1船押往中國，而海巡署獲報立即趕抵現場馳援要求立即放人未果，最終為避免升高衝突停止緊追。對此中廣前董事長趙少康今（3）日表示，兩岸緊張下，中央關係不好，當然會風行草偃，影響基層官員執法態度，而賴清德一昧挑釁中共，置台灣人民安危與權益於不顧，這次漁船被扣恐怕只是冰山一角，未來烽火連天，還有得受。
記者陳威叡／台北報導
對於中國海警強押台5人1船返陸，趙少康說，海巡署證實，澎湖漁船「大進滿88號」是在大陸領海被扣押，的確是越界捕魚，在大陸早就公告的「伏魚期」（休漁期）到人家海域捕魚，目標明顯，更不用說，賴清德上任後，不斷說兩岸互不隸屬，升高敵意，越界捕魚已經沒有「睜一隻眼閉一隻眼」的空間，漁民要更加小心。
趙少康說，大陸公告的休漁期從5月到8月，根據海巡署的說法，對岸不只針對台灣漁船強力執法，這段期間已經驅離外國漁船183艘次、登檢14艘次，查扣1船10人。「大進滿88號」是進入大陸「領海」捕魚，而不只是經濟海域。
「君子之德風，小人之德草。草上之風，必偃！」趙少康說，兩岸緊張下，中央關係不好，當然會風行草偃，影響基層官員執法態度。大陸海警嚴格執法，除了要讓賴清德政府難看，今年2月金門漁船翻覆，造成2名漁民死亡，遺體跟船都還被扣在金門，讓這次風波更難處理。
趙少康說，既然事情已經發生了，請對岸針對「大進滿88號」越界捕魚就事論事，一碼歸一碼，該罰款就罰款，盡快讓人船回到台灣，不要讓局勢升高，給民進黨政治操作的空間，更傷害兩岸關係。
最後趙少康說，賴清德一昧挑釁中共，置台灣人民安危與權益於不顧，這次漁船被扣恐怕只是冰山一角，未來烽火連天，還有得受。