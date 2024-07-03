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中國海警數度橫行南海與菲對峙　前白宮官員：為侵台「預演」

▲中國、菲律賓今年起在仁愛暗沙已爆發數波衝突。圖為中國海警船。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國、菲律賓今年起在仁愛暗沙已爆發數波衝突。圖為中國海警船。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

一艘澎湖漁船「大進滿88」昨（2）日晚間在金門海域作業時，突遭中國海警船強行登檢並扣押帶走至福建圍頭港，引發緊張情勢。不僅是台灣，中國近來也頻頻與菲律賓在南海島礁和海域爆發緊張情勢，針對此事，美國前白宮副國安顧問博明表示，北京之所以鎖定仁愛礁，不僅意在展現美國對「這塊小石頭」無能為力，也正利用此事件來模擬實際攻擊台灣的演練。

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綜合外媒報導，美國前總統川普政府的副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）2日上午出席美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）座談，回應南海、台海局勢提問時表示，中方在南海的種種行徑，其實針對的是台灣。

博明指出，北京是為了營造一種馳援無用的「徒勞感」，仁愛礁並不製造全球最先進的半導體，也不是戰略地緣要衝，為何會被北京針對？為的就是讓外界認為，美國既不會幫菲律賓，也不會協助台灣。

博明表示，中方企圖透過此事摧毀美國的公信力，這是針對台灣的演練。菲律賓是美國的共同防禦條約盟友。美國與台灣沒有正式的聯盟關係。因此北京要藉此證明美國拿「這塊小石頭」無能為力，並就台灣情勢傳遞相當悲慘的訊息。

博明認為，北京在南海的行徑，足以啟動美菲共同防禦條約，美菲應該作出回應，且應由美菲總統討論出最佳應對之策。他強調，，啟動共同防禦條約不代表可能會發生戰爭，「而是我們需要認清眼前的狀況」，並開始實施更嚴重的措施。

博明稱，北京忽視視國際法及國際法庭裁決，應付出代價，建議美國與菲律賓合作，強化菲方實力，以因應中國海軍對菲律賓或台灣出手等突發事件。

此外，博明表示，美國長期協助訓練台灣軍隊，如今應提升訓練品質，只有深化與台灣的規畫及訓練品質，及使其他合作夥伴包括日本和澳洲參與，才有意義。鑑於中國在仁愛暗沙周圍的所做所為，他支持美國與台灣展開多邊的重要軍事訓練，加大訓練力度，以強化威懾，嚇阻北京犯台。

▲前美國副國家安全顧問博明指出，中國在南海與菲律賓起衝突，是為了模擬攻擊台灣的演練。（圖／美聯社／達志影像）
▲前美國副國家安全顧問博明指出，中國在南海與菲律賓起衝突，是為了模擬攻擊台灣的演練。（圖／美聯社／達志影像）
中國、菲律賓頻在南海爆衝突

中國、菲律賓今年起在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁，菲律賓稱愛尤銀礁）已爆發數波衝突，菲律賓稱中方阻撓菲律賓海軍和海岸警衛隊對仁愛礁執行的運補作業，北京控菲律賓在未經允許下闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警船會使用高壓水柱或是雷射光驅趕靠近仁愛礁的菲國補給船，日前在一場衝突當中甚至造成菲國船員手指斷裂。

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