金融股齊漲、台積電收最高點979元　台股漲293點、收23172點

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電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍微下降到68.5%。權值股跌多漲少，台積電開盤大漲16元、來到976元，最後一盤更是爆出5679張買單，終場上漲19元或1.98%，收在今日最高價979元，挹注大盤指數就有154點，也就是說超過一半以上的漲點都是來自於台積電；昨日陷入貼息窘境的鴻海，今日以205元開出，盤中一度上漲3.5元、來到208元，不過午盤遇到賣壓，尾盤收在今日最低價203元、下跌1.5元或0.73%，壓抑大盤指數就有7點；聯發科則是逆勢走弱，終場下跌5元或0.35%、來到1405元，壓抑大盤指數就有2點。
今日盤面上最大亮點在於金融股，類股指數大漲2.8%、再創歷史新高，並且位居漲幅排行亞軍。時序進入7月，台股除息行情鳴槍，金融股持續表態上攻，其中開發金爆量一度亮燈漲停，終場上漲逾9%，國泰金也有超過半根停板的漲幅，兆豐金上漲逾4%，臺企銀上漲逾3%，新光金、富邦金、京城銀、三商壽上漲逾2%。
此外，電子股也有走高的族群，首先是半導體族群，類股指數上漲1.7%，南亞科上漲近8%，力成上漲逾6%，瑞耘、京元電子上漲逾5%，威盛上漲逾4%，創意、典範、華邦電、同欣電上漲逾3%。
此外，也有續強的族群，就是生技股與太陽能股。生技股受惠於7月底將開跑的「亞洲生技大展」，多檔個股摩拳擦掌遇熱，泰福-KY、加捷生醫亮燈漲停，美德醫療-DR上漲逾8%，共信-KY上漲逾4%，有華上漲逾3%。
太陽能股也有多檔表現亮眼，Google宣布攜手永鑫能源在台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW（100萬瓩），激勵太陽能模組廠等相關太陽能族群大漲，新晶投控、天方能源亮燈漲停，嘉晶上漲逾7%，聯合再生上漲逾4%。