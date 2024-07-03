中市新增18處無人機禁限區　違者最高罰30萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫表示，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，並配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域，此次新增18處禁限區域(電信園區1處、電台設施1處、中央機關辦公處4處、通訊機房1處、醫院7處、國軍營區2處、給水廠1處及燈塔1處)及修正13處禁限區域，新增的遙控無人機禁止飛航區域已自6月27日起生效，請操作遙控無人機的民眾多加注意。
葉昭甫指出，近年來操作無人機的民眾明顯成長，連帶違規案件也增多，民用航空法遙控無人機專章自109年開始實施至今年，市府已舉發24件遙控無人機違規案，共計裁罰108.5萬元；其中，今年1到6月裁罰11件違規案，裁罰金額37.5萬元，主要違規項目為於公告禁飛航區域、於人群聚集或室外集會遊行上空、於日落後至日出前的時間等進行遙控無人機飛航活動，及所有最大起飛重量250公克以上的遙控無人機未辦理註冊。
葉昭甫呼籲，民眾從事遙控無人機活動前，請事先確認是否處於禁止飛航區域，務必遵守相關規定，謹記「五要五不要」原則，「五要」要在白天飛行、要在視距內進行操作、要低於400呎活動、要隨時監視遙控無人機的飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則的操作限制；「五不要」不要與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞、不要投擲或噴灑物件、不要裝載危險物品、不要在人群或室外集會遊行上空活動、不要同一操作人同一時間控制2架以上遙控無人機。
交通局進一步說，如需排除操作限制或進入台中市禁飛空域飛行無人機，政府機關(構)、學校或法人可透過民用航空局「遙控無人機管理資訊系統」提出申請。未經申請程序，將依「民用航空法」處以3萬元至30萬元罰鍰；若在民航局公告的禁航區、限航區及航空站或飛行場四周違規飛行者，將移送航空主管機關依法處以30萬元至150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機，如因故危害民眾生命財產安全者，也有相關刑事及民事責任，請遙控無人機所有人及操作人遵守相關規範，以維護操作安全。
交通局表示，更多相關資訊可至民用航空局網站「無人機專區」、遙控無人機管理資訊系統及交通局遙控無人機禁飛場域查詢。