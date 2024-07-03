金賽綸昔酒駕、上傳金秀賢貼臉照！友人曝現況「沒退出演藝圈」
23歲南韓演員金賽綸以童星身分出道，2022年她酒駕撞上變電箱，導致她的形象全毀，演藝事業停擺。今年3月金賽綸疑似手滑，深夜上傳和金秀賢的親密貼臉照又立刻刪除，再度引發爭議。近日，韓媒報導金賽綸現況，目前她正在咖啡店努力工作，友人透露她沒有要退出演藝圈。
記者薛羽彤／綜合報導
據韓媒《TV DAILY》報導，金賽綸目前在位於首爾聖水洞的某家知名咖啡店工作，而且還擔任經理的職位。報導中指出，金賽綸管理整家咖啡店，積極接待客人，展現了身為門市店經理的面貌。金賽綸身旁的友人也透露，「她確實當上了咖啡店的經理，已經正式就業了，但並不是退出娛樂圈。她目前一邊反省過去的事情，一邊集中恢復日常生活，之後再慢慢挑選下部作品吧。」
金賽綸當年和元斌合作電影《大叔》一炮而紅，2022年卻被爆出酒駕肇逃事件，當時她拒絕現場酒測，強硬要求要抽血檢驗，但最後結果卻是體內酒精濃度高到需要吊銷駕照，最後金賽綸被處以2000萬韓元（約46萬元新台幣）罰款，也需要賠償大筆賠償金。
沉寂2年，今年3月金賽綸突然在IG限時動態上傳她和金秀賢的貼臉照，當時金秀賢主演的《淚之女王》正在熱播中，金賽綸此舉讓許多粉絲躁動，金秀賢所屬的經紀公司Goldmedalist也火速撇清，表示照片是兩人之前在同間公司時拍攝，「金賽綸此行為的意圖是什麼，我們不得而知。」