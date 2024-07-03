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豔陽高照、太陽能股續漲！2檔亮燈漲停、聯合再生寫近8個月高

▲前幾天走強的太陽能股，今日也有不少個股續強走高，新晶投控、天方能源亮燈漲停，聯合再生上漲逾4%，並且創下近8個月來新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲前幾天走強的太陽能股，今日也有不少個股續強走高，新晶投控、天方能源亮燈漲停，聯合再生上漲逾4%，並且創下近8個月來新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（3）日回神上攻，終場收在今日最高點23172.43點，上漲293.06點或1.28%，站回所有均線，成交量為4967.49億元。而前幾天走強的太陽能股，今日也有不少個股續強走高，新晶投控、天方能源亮燈漲停，嘉晶上漲逾7%，此外，聯合再生上漲逾4%，並且創下近8個月來新高。

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AI晶片龍頭廠輝達日前來台洽詢綠電採購，市場認為即使全台所有綠電業者的電量全數供應給輝達也不夠，更何況台灣還有其他高科技企業對綠電的需求。因此，當前的重點應是提高綠電供給，否則無法吸引更多企業來台投資。

不只是輝達，Google也宣布攜手永鑫能源在台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW（100萬瓩），法人機構認為，今年起台灣綠電憑證市場供不應求，此次Google投資太陽能，可視為因應國內綠電不足的一種措施，有望帶動上游綠電工程與周邊零組件廠商受惠，看好森崴能源、世紀鋼等後市。

科技大廠來台投資綠電等利多簇擁，市場連帶看好太陽能光電題材，激勵相關個股股價噴出，首先反應的雲豹能源上週五被證交所列為處置股，每5分鐘撮合一次，但週一依舊強勢亮燈，衝上254元新高價，櫃買中心跟進公告昨日起公司債同列處置20分鐘分盤交易，不過昨日現股持續再衝高來到269元，就算被關仍止不住漲勢，兩個營業日收盤價差達76元，因此今日進入第二次處置，將關禁閉到18日、共計12個營業日列入處置，20分鐘才能人工搓合一次，投資人買賣雲豹能源時，需先付全部價金與圈存；在信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。也因此今日就呈現熄火，股價下跌逾8%、來到249元。

此外被關禁閉的還有太陽能多晶矽廠達能，到昨日為止股價連6漲，今日起遭證交所列為處置股到16日，處置期間皆改採人工撮合，每5分鐘撮合一次，投資人每日買賣達能達10張以上、或是單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存。也因此達能今日股價下跌逾5%，收在29.25元。

不過話題熱度還在，也因此資金開始流向其他太陽能股，新晶投控、天方能源亮燈漲停，嘉晶上漲逾7%，此外，聯合再生上漲逾4%，並且創下近8個月來新高。

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