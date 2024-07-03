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日圓新鈔今上路！1.6兆送抵各金融機構　仍有販賣機無法使用

▲日本睽違20年再度發行新鈔，3日有1兆6000億日圓的新鈔將陸續發放至各金融機構。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本睽違20年再度發行新鈔，3日有1兆6000億日圓的新鈔將陸續發放至各金融機構。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本今（3）日正式發行改版新鈔，這也是日本繼2004年之後，睽違20年再度發行新版日圓紙鈔，在今日將有1兆6000億日圓的新鈔將陸續發放至各金融機構，藉由引進更為先進的技術，提升防偽功能，降低民眾受害的可能性。

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綜合《NHK》等日媒報導，日本銀行（日銀、日本央行）於3日開始發行新版日元紙幣，當天日銀將總值1兆6000億日圓的新版紙幣交付給民間金融機構，讓新紙幣流通於市面。

部分銀行從3日開始提供新鈔兌換服務，但包括三井住友銀行、三菱日聯（MUFG）銀行以及瑞穗銀行等主要銀行在內大多數金融機構，將於4日以後開始兌換。

日銀總裁植田和男於日銀總部發表講話，指出「儘管在電子支付普及的時代，現金作為任何人、任何時候、任何地點都能安心使用的支付手段，仍將發揮重要作用。」

此外，近來有不肖詐騙商向老年人兜售舊鈔將失效的謠言，誘使進行不必要的兌換，日銀也針對流傳「舊鈔將失效」的謠言作出澄清，強調「舊鈔在新鈔發行後仍可繼續使用，因此無需更換成新紙幣。」呼籲民眾警惕「舊鈔將失效」的詐騙行為。

▲日本發行新鈔有三種面額，分別為1萬、5千、1千日圓。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本發行新鈔有三種面額，分別為1萬、5千、1千日圓。（圖／美聯社／達志影像）
新鈔哪裡不同？

此次央行推出1萬日圓、5000日圓和1000日圓三種面額的新鈔，分別為以被稱為「日本資本主義之父」的澀澤榮一、日本女性高等教育先驅津田梅子，以及有「現代日本醫學之父」稱號的細菌學家北里柴三郎為鈔面人物。

背面圖案也有所不同，1萬日圓為東京車站丸之內站舍、5000日圓則為紫藤花、1000日圓則為葛飾北齋的《富嶽三十六景》中的《神奈川沖浪裏》。

此外，新版紙鈔也採用許多防偽機制，除了能更有效防止犯罪之外，也能提升紙幣的可用性。除了廣泛為各國採用的凹版印刷、浮水印人物肖像之外，也有採用屬於全球首創的技術，1萬日圓及5000日圓面額的新鈔上，還具有3D全像投影條紋，可看到不同角度的人物肖像；1000日圓面額新鈔則是在左下角處印製了類似區塊。

新版紙鈔仍有不便

因應新紙鈔的發行，日本全國的收銀機台與各大餐廳的餐券機必須跟著更新。不過據日本財務省引述調查，各大金融機構的ATM約有9成以上、大型連鎖超商與超市約有8至9成、鐵道票券販賣機約有8至9成、公車的零錢箱則有6至7成，已經在3日完成接受新版鈔券的準備，但能收新鈔的餐券機只達5成，而飲料販賣機更只有2至3成左右能收新鈔。

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