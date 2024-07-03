名醫江坤俊被爆過夜護理師！昔分享愛情故事 老婆1行為決定娶她
乳房外科名醫江坤俊因幽默談話風格，機智應對的反應，登上許多節目，之前還是《醫師好辣》的固定班底。江坤俊愛妻愛家的好形象深植人心，今（3）日卻被爆出他與院內護理師有不尋常關係，昔日他上節目談與老婆劉藺秦相識過程被挖出，曾透露老婆一個行為，讓他決定「我一定要娶這個女生。」
記者薛羽彤／綜合報導
江坤俊曾在節目《單身行不行》上談到，成名後有許多人好奇，當初怎麼選老婆的，江坤俊分享兩人是在大學橋牌比賽認識的，在交往前劉藺秦曾經給別的男生載，讓他相當吃醋，「騎車手抓哪裡？抓前面？抓後面？煞車會不會往前頂？哪個地方往前頂？我就不爽。」被江坤俊質問，劉藺秦的反應沒有任何不悅，還向他道歉，「對不起，我不知道你這麼在意，我如果知道你這麼在意，我絕對不會做這樣的事情。」
事隔兩天，等江坤俊氣消後，劉藺秦靜下心跟他解釋緣由，也因為劉藺秦大器的態度，兩人從沒吵過架，這件事也讓江坤俊下定決心，「我一定要娶這個女生。」
江坤俊在節目中透露他整天忙於醫學事業，家中所有大小事都是老婆包辦，關於許多生活常識他完全不懂，「她可以讓我有很大的舞台，幾乎可以讓我沒有後顧之憂」，當他要做任何決定時，老婆都是支持他的，對比現今被爆出和護理師的醜聞格外諷刺，而今日稍早劉藺秦也透過江坤俊經紀人回應，「目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」