名醫江坤俊愛家形象翻車「主持節目照常」 正宮為旺夫改名還胖了
外科名醫江坤俊有愛家的好男人形象，近日卻被拍到他和護理師黏TT約會，爆出偷吃疑雲。他目前固定主持TVBS節目《健康2.0》，經紀人今（3）日向《NOWnews今日新聞》透露，工作都還是維持原定。已有正宮的他，老婆劉藺秦也被起底，他和老婆曾上節目曬恩愛，兩人交往、結婚超過30年，老婆為了旺夫，還曾特別去南部找算命老師幫忙改名，雖然代價會讓身材變胖，但她還是決定改名，夫妻倆在節目上大方秀恩愛。
記者林奕如／台北報導
名醫江坤俊在《單身行不行》節目上與老婆劉藺秦同台，透露家事、薪水全由老婆負責，就連老婆買房子、買在哪都不知道，老婆原名叫做劉玉靜，算命老師告知她改名後，家庭會興旺，但是代價會變胖，她於是向老公表示，「我是為了你們家才取這個名字、才變胖的，你還一直叫我減。」江坤俊只好以「有福相」來形容。夫妻一來一往互動，可見好感情，劉藺秦也被封為「名醫背後的偉大女人」。
外科名醫江坤俊爆出偷吃護理師新聞後，《NOWnews今日新聞》求證江坤俊經紀人，經紀人表示，「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」而稍晚太太回應：「目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」
江坤俊現職為敏盛綜合醫院副院長，有「乳癌名醫」之稱，因常上節目分享健康資訊廣為人知，又因親切形象深得人心，而有「暖心名醫」的封號。他的粉絲專頁擁有60萬人追蹤，他也常分享與愛妻的互動，上個月才曬出老婆的畢業照，慶祝愛妻從EMBA畢業，「人生有很多里程碑，真的恭喜又完成一個，可以朝下一站前進了。」放閃對老婆的愛意。