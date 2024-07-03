法案審不完綠反對延會 傅崐萁提解方：臨時會可能在8月中旬
立法院本會期將於7月16日結束，不過仍有許多法案還沒三讀，民眾黨團將在7月12日要求立法院再度延會。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（3）日說，民進黨不會同意延會，「延會是不可能了」，不過臨時會可能是在8月中旬。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁稍早在網路節目《中午來開匯》提及，民進黨絕對不會同意延會，法律規定會期是2月1日到5月31日，三黨協商已經延會到7月16日，這種情況下要延會要三黨同意，民進黨朝野協商一定會反對，就會經過冷凍期一個月，時間上來不及，「延會是不可能了」。
傅崐萁也說，但是臨時會不一樣，臨時會進行方式，是各政黨都可以提出要開臨時會，行政院也可以提出，經由院長召集全院談話會，經由談話會大家一起決定要不要開，這是院會多數表決，表決通過後，就可以針對何時開臨時會？內容議題是什麼？
傅崐萁認為，基本上臨時會開會期間，是比較有效率的，因為限制幾天內一定要完成，包括詢答、聽證、人事投票，都是在一個很短期間，可能3天可能5天，最多可能14天，「NCC人事同意權、考試院人事案也好，基本上都是在比較後面的時間」。
傅崐萁也提到，臨時會可能是在8月中旬，8月中旬還是有臨時會可以通過很多案子。