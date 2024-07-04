表達心意靠這款！開箱暢銷茶飲品牌跨界限量款 「這裡」獨賣搶翻
隨著疫情解封，台灣國內旅遊逐漸盛行，經典不敗茶飲品牌，近期推出了全新包裝，創意巧思居然將台南的打卡景點，化身了限定祝福包裝，富有寓意又很有設計感，不少民眾看到包裝後，都想去這些建築、古蹟踩點，一探有台灣文化古都之稱的台南樣貌，順便走訪人文地景、享用美食小吃，也因此網友激推，這全新的瓶身設計，可以直接成為台南旅遊懶人包！
生活中心/綜合報導
提到這款經典茶飲品牌，就是伴隨大家記憶的「紅紫黃銀綠」鮮豔瓶身，這次五款造型祝福瓶，受到網友熱議，大玩現在最流行的「諧音梗」，讓地名融入包裝，成為雙關涵義的祝福，最經典的台式綠茶，就取用了「玉井」，諧音象徵著財富滾滾的金玉滿井，設計上還透過綠色隧道跟採芒果的剪影，表達了當地特色之餘，也讓網友大讚，好適合擺在辦公室討個好吉利，招來好財運！
另外，這次推出的限定包裝，輕巧可愛之餘，別出心裁地讓送禮變得更簡單有意義，英式紅茶包裝上，就放上了安平圖樣，瓶身將安平古堡搭配海鷗剪影，意味著安平平安，相當適合拜拜、探望親友，或是用祝福瓶表達關心，經典暢銷款的日式無糖綠茶也很夯，透過保安火車站的日式建築，以及進站的火車，來傳達永保安康的寓意。
無糖烏龍茶款中的經典—青心烏龍，描繪了龍崎阿里山丘陵地形，如龍盤踞，再加入竹林點綴，被網友大讚很有氣勢，帶有龍生水起的祝福含義！送禮自用兩相宜，這次全新包裝結合了台南地名，又能帶有祝福，替煩悶的生活帶來可愛的小確幸。
正逢台南400周年，茶裏王作為在地品牌推出祝福包裝，不僅好看又有新意，也讓全台看見台南獨特的文化魅力，即日起，會在古蹟點，像是安平古堡、安平樹屋、赤崁樓等販售，想要收藏的民眾，還得手刀前往搶購，蒐集誠意滿滿的祝福瓶！