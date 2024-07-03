大進滿88漁船被中國海警扣 藍大咖嘆：惡意螺旋要上升到哪裡？
澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押帶走。國民黨主席朱立倫今（3）日表示，兩岸敵意螺旋不斷向上，非常遺憾，希望事件趕快落幕，也希望大家彼此能多表達善意。他呼籲賴清德總統，把在野黨、國人當敵人，不斷造成惡性循環，最後受害的一定是全民，盼民進黨以全民為念。
記者余祥／台北報導
朱立倫在中常會發表談話時說，這幾周他提到的敵意螺旋都一件一件發生，不管是把對岸的旅遊警示列為橘色，先前對岸又用「反分裂法」宣告對台灣的一些做法，每一項對抗、惡意螺旋不斷向上，單以海警事件來看，今年年初到現在還沒有解決，他到金門時，當地漁民、從事海巡的朋友都說，這些在過去是不會發生這麼嚴重的後果。
朱立倫說，2名大陸漁民的遺體還在金門，至今還沒有解決，到對岸去釣魚被扣留的人，到現在也還沒有解決，今天又發生漁船遭扣押事件，這樣的惡意螺旋要上升到什麼樣的情況？
朱立倫也說，國民黨副主席連勝文正在北京參加兩岸青年論壇，他已表達希望大家能安安定定過日子，讓百姓安居樂業，希望這些衝突、誤解、敵意事件能降到最低。無論民進黨怎麼抹黑，國民黨還是會堅持用這樣的做法，為了台灣的民眾的安定，願意持續溝通、努力降低兩岸之間的敵意。