今日軍武／美軍「空射標六飛彈」環太軍演首曝光　射程逾400公里

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RIM-174標準長程飛彈（又稱標準六型飛彈 SM-6 ERAM）採用固態火箭發動機為動力，由美國軍火大廠雷神公司生產，2013年開始服役，為美國海軍現役防空飛彈，可從地面或軍艦上發射，用來打擊空中固定翼飛機，無人飛機等目標，也可被用作反艦飛彈用途，但由於僅有64公斤的高爆戰鬥部，反艦實際摧毀能力有限。
標準六型飛彈每枚造價高達400萬美元（約1.32億新台幣），美國、澳洲、日本與南韓都有採購標準六型飛彈。今年2月，美軍神盾級驅逐艦「卡尼號」（USS Carney, DDG-64）在紅海發射1枚標準六型飛彈，摧毀葉門極端分子「青年運動」發射的反艦飛彈，首開標準六型飛彈擊殺紀錄。
冷戰期間，為防止蘇聯轟炸機發射反艦飛彈威脅美軍航艦，美國海軍以F-14戰機掛載最大射程約200公里AIM-54「鳳凰」（Phoenix）空對空飛彈作為防空主力，但AIM-54飛彈在2004年除役，F-14戰機也於2006年除役，美國海軍從此欠缺射程200公里的空對空飛彈，僅能延長AIM-120的射程為主。而共軍霹靂15、裝有火箭助進器的俄國R-37M空對空飛彈，射程都超過300公里，美軍的「超長程」空對空飛彈研發已經落後中、俄。
今年6月，社群網站流傳美國海軍VX-9「吸血鬼」測評中隊的F/A-18 E/F「超級大黃蜂」戰機，掛載一枚被漆成橘色的標準六型防空飛彈進行測試的照片。
標準六型飛彈透過使用X波段接收器進行導引，具備「A導B射」的戰力，可以藉由 F/A-18E/F戰機的AN/APG-79 雷達或F-35隱形戰機的AN/APG-81 電子掃描陣列（AESA）雷達進行導引，並可由前線的F-35戰機引導飛彈瞄準目標，由雷達匿蹤能力較差的超級大黃蜂從安全距離外發射飛彈。