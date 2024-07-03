涮乃葉、肉多多地位不保了！對手449元水準太高　老饕全改吃這間

阿宗麵線沒冷氣與座位仍排超多人　老饕點2優勢：真的不是一次店

▲西門町的阿宗麵線一年四季都顧客絡繹不絕，有網友於PTT發文提到阿宗麵線店面沒有位置、也沒有冷氣，為什麼生意依舊好，引發網友們議論。（圖／記者葉盛耀攝）
▲西門町的阿宗麵線一年四季都顧客絡繹不絕，有網友於PTT發文提到阿宗麵線店面沒有位置、也沒有冷氣，為什麼生意依舊好，引發網友們議論。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北西門町知名的排隊小吃名店不少，像是主打滷肉飯配上半熟煎蛋的「天天利美食坊」、賣銷魂與涼麵的「西門麵店」等，還有創立於民國64年的「阿宗麵線」，從小攤販到創立人氣店面，日前有網友表示，他平日上午經過阿宗麵線的店門口，發現已有不少人在門口用餐，疑惑沒有提供位置也沒有冷氣之下，為什麼依舊可以生意絡繹不絕，也引發網友們熱議。

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一名網友在PTT發文表示，早上經過西門町的阿宗麵線，發現到已有不少人在用餐，網友覺得到了中午時間，人潮應會多出3～4倍，也假日應該會更多人，但原PO疑惑「阿宗麵線沒有座位、沒有冷氣，現在天氣還是35度起跳，大家依然要來吃一碗熱騰騰的麵線，讓人匪夷所思。」

網友也指出，許多人聊到西門的阿宗麵線，就會給予「盤子店、無聊、浪費錢」等等負面評價，他也好奇阿宗麵線在國外一些美食評比是否都大推，且提到「這種店是不是像我們去東京，一定要排一蘭這種店家一樣？有沒有西門阿宗麵線屹立不搖的八卦？」

文章曝光後，網友看法不一，有人直言「觀光客就吃一次麵線，當然選名氣大的」、「就賣名氣的，口味真的不怎麼樣」、「學生時代吃過一次，吃完真的黑人問號」、「之前疫情期間根本都沒有人吃，代表都是靠觀光客的」也有網友提到阿宗麵線與天天利美食坊一樣，可大多是觀光客在吃的。

▲西門的天天利美食坊，同樣也是排隊名店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲西門的天天利美食坊，同樣也是排隊名店。（圖／記者葉盛耀攝）
有有網友大推，留言「不難吃，就是吃的環境不夠好」、「供餐速度是我看過最快的」、「其實光就味道而言，還不錯」、「這物價在西門不算貴」、「阿宗的麵線糊真的好吃，我不認為是一次店，鄉民罵這麼久還可以屹立不搖，就知道沒那麼難吃了。」

更有網友提到「不到一百元的東西，扯到盤不盤？可悲。」其實阿宗麵線一碗小碗的售價60元、大碗75元，的確也不能說到很貴，記者也品嚐過，湯頭屬於柴魚湯底，配著滑溜麵線，味道香醇，而裡頭的大腸也不至於硬到嚼不爛，Q軟不腥。有不少老饕推薦還要搭上辣椒醬，不僅辣，更能帶出噴香效果，重口味者必加。

▲阿宗麵線湯頭屬於柴魚口味，裡頭配料是軟Q的大腸，加點辣椒更夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲阿宗麵線湯頭屬於柴魚口味，裡頭配料是軟Q的大腸，加點辣椒更夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，阿宗麵線在Google上共有近1萬5000則評論，平均為4顆星，分數也算高。而阿宗麵線也的確很受外國旅客喜愛，記者有幾個日本籍友人每到台北必嚐阿宗麵線，他們覺得那是他從自從初次造訪台北後，對於台灣小吃的特有記憶，要品嚐過後才會有種確認又再度回到台灣的快樂感受，或許這也是阿宗麵線能吸引觀光客不斷造訪的原因之一。

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