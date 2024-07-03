特企／中老人營養補充　病後補養　品牌比較與挑選指南

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⦁ 關鍵時期濃縮熱量營養飲比較，高蛋白質、魚油、麬醯胺酸很重要？
⦁ 鉻有助於醣類代謝，鉻喝越多越好嗎？
中熟齡及老人營養補充，營養飲如何選？
一旦過了40歲以後，想要維持肌肉量，一定要注意蛋白質的補充！衛福部國民健康署建議每日的蛋白質攝取應占總熱量的10~20%，在「我的餐盤均衡飲食」口訣中，更建議「豆魚蛋肉一掌心」，其中排在第一位的「豆類」，因為是不含膽固醇的植物蛋白，飽和脂肪也較低，因此是可以優先攝取的優質蛋白。
市售強調蛋白質和增強體力的營養飲有「力增飲雙效蛋白配方」特色為25%優蛋白，還有「補體素優蛋白配方」、「亞培安素配力優蛋白配方」，其中台灣品牌快樂田全養沛健能三重蛋白配方，選用三種蛋白質：分離大豆蛋白、乳清蛋白、牛奶蛋白，每瓶15克蛋白質並添加來自台灣的運動專利益生菌TWK10，奶茶風味好喝清爽、補充體力及元氣。
關鍵時期濃縮熱量營養飲，高蛋白質、魚油、麬醯胺酸很重要？
病後補養除了「多元營養攝取」之外，也建議應「高熱量、高蛋白」，讓身體有足夠的能量。魚油與藻油含有豐富的OMEGA-3，其中EPA可促進食慾。若日常飲食攝取不足，許多人常轉而尋求營養補充品。
病後補養通常會選擇濃縮熱量的營養飲，但「吃得下最重要」。病後補養通常會添加了魚油、麩醯胺酸等，容易造成接受度不一，建議多嘗試不同的品牌和風味，選擇能長期補充的。
市售濃縮熱量營養較常見有：「亞培倍力素癌症專用營養品」每罐提供280大卡熱量及1000毫克EPA。另還有「益富益力壯高效魚油優蛋白配方」及「補體素倍力(腫瘤癌症適用)」兩瓶每罐都提供超過300大卡。快樂田全養沛魚油1.5濃縮熱量配方每罐提供363大卡，每罐1200毫克EPA促進食慾，麬(醯)胺酸6200毫克，BCAA幫助增加體力。
鉻有助於醣類代謝，鉻喝越多越好嗎？
很多人認為鉻有助於醣類代謝，是不是多喝一點更有幫助呢？大部分鉻纖管理的營養飲都包含三大營養素及多種維生素礦物質，攝取這些營養飲應是取代部分餐食，增加便利性或多元變化。三餐定時定量，搭配營養飲輔助，長期穩定飲用，才是關鍵。
鉻有助於維持醣類正常代謝，而膳食纖維可增加飽足感，避免一次攝取過多食物。市面上有些營養飲為了更好喝而添加糖調整口味，鉻纖管理者也要特別注意是否額外攝取了過多的糖。
亞培葡勝納、補體素、桂格等品牌皆都有類似鉻纖管理的配方，主要特色皆為添加鉻、膳食纖維、無糖或低糖，快樂田全養沛鉻纖管理配方是全植物蛋白，提供素食者新選擇。
市售營養飲不論品牌是否知名，其實配方大同小異，最重要的是要風味可以接受、喝得下，若本身有疾病或特殊需求，一定要先向醫師諮詢，根據自身狀況挑選適合的營養飲或保健食品。