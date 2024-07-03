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牙齦潰瘍數月　竟口腔癌末期！創新手術助他開刀後1個月正常進食

▲48歲男子抽菸、喝酒、吃檳榔，確診口腔癌末期，醫師施皓說明團隊如何以改良式「多特雷式手術」為患者重建顳顎關節。（圖／中醫大附醫提供）
▲48歲男子抽菸、喝酒、吃檳榔，確診口腔癌末期，醫師施皓說明團隊如何以改良式「多特雷式手術」為患者重建顳顎關節。（圖／中醫大附醫提供）

家庭消費中心／綜合報導

48歲的唐先生抽菸、喝酒、吃檳榔超過20年，4年前發現右下牙齦有潰瘍，起初以為是牙周病，但潰瘍多月未癒合，經診所轉介至大醫院，發現是口腔癌第四期，醫療團隊進行手術合併放、化療的療程，經採取改良式「多特雷式手術」，他的顳顎關節得以鈦金屬骨板完全固定，術後1個月即回復咀嚼能力。

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收治病例的中國醫藥大學附設醫院牙醫部口腔顎面外科主治醫師施皓說，根據衛福部統計，口腔癌每年新增約7千人，死亡人約3千人，而第1、2期5年存活率約85%、75%，第3、4期則降到60%、37%，其中第4期又可分為T4a與T4b，前者5年存活率約40%，後者腫瘤已侵犯至顱底、後咽咀嚼肌群並包覆頸動脈等，存活率低至20%以下。

針對唐先生的病情，施皓說，一般口腔癌經手術切除腫瘤後，仍可能影響外觀、吞嚥、語言等功能，降低生活品質，而唐先生就醫時，切片報告顯示為侵犯顱底及後咽咀嚼肌群的第4期(T4b)口腔癌，經頭頸癌團隊會議討論後，決定採取先以手術治療合併術後放化療的方式，首先進行半邊下顎骨腫瘤廣泛性切除術、頸部淋巴廓清術完整切除腫瘤，並以特殊設計的鈦金屬骨板進行重建。

施皓表示，針對唐先生的治療，醫療團隊以獨創的改良式多特雷式手術(Dautrey’s procedure)重建顳顎關節並固定，使下顎骨咬合完整度得以維持，而唐先生術後1個月便回復咀嚼功能，且可正常進食。

中醫大附醫指出，改良式多特雷式手術由施皓、耳鼻喉科主治醫師林于婷，及整形外科主任李建智主任等共同研發，已於2020年口腔外科年會全國經典病例高峰會獲得最佳病例報告，並於2021年發表於國際知名期刊《顱顏手術》(Journal of Craniofacial Surgery)。

針對口腔癌預防與治療，施皓說，民眾除應戒掉菸、酒、檳榔外，宜避免不合的假牙或銳利牙齒截面摩擦產生潰瘍，若發現有超過3週未癒合的口腔潰瘍，或頸部腫有大硬塊持續數週，均應儘速就醫，早期發現才能有較好的療效，病人術後恢復正常咬合進食，將不再遙不可及。

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