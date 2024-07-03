牙齦潰瘍數月　竟口腔癌末期！創新手術助他開刀後1個月正常進食

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針對唐先生的病情，施皓說，一般口腔癌經手術切除腫瘤後，仍可能影響外觀、吞嚥、語言等功能，降低生活品質，而唐先生就醫時，切片報告顯示為侵犯顱底及後咽咀嚼肌群的第4期(T4b)口腔癌，經頭頸癌團隊會議討論後，決定採取先以手術治療合併術後放化療的方式，首先進行半邊下顎骨腫瘤廣泛性切除術、頸部淋巴廓清術完整切除腫瘤，並以特殊設計的鈦金屬骨板進行重建。
施皓表示，針對唐先生的治療，醫療團隊以獨創的改良式多特雷式手術(Dautrey’s procedure)重建顳顎關節並固定，使下顎骨咬合完整度得以維持，而唐先生術後1個月便回復咀嚼功能，且可正常進食。
中醫大附醫指出，改良式多特雷式手術由施皓、耳鼻喉科主治醫師林于婷，及整形外科主任李建智主任等共同研發，已於2020年口腔外科年會全國經典病例高峰會獲得最佳病例報告，並於2021年發表於國際知名期刊《顱顏手術》(Journal of Craniofacial Surgery)。
針對口腔癌預防與治療，施皓說，民眾除應戒掉菸、酒、檳榔外，宜避免不合的假牙或銳利牙齒截面摩擦產生潰瘍，若發現有超過3週未癒合的口腔潰瘍，或頸部腫有大硬塊持續數週，均應儘速就醫，早期發現才能有較好的療效，病人術後恢復正常咬合進食，將不再遙不可及。