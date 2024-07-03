坦言電網韌性需改善 鄭麗君請國人放心：到2030年都不會缺電
國人重視電力問題，行政院副院長鄭麗君昨天出席中研院院士會議時表示，必須在確立核廢料安全前提下，再討論使用核能。今天她補充說明，指前總統蔡英文過去推動台灣第一次能源轉型，未來燃氣機組將淨增加910萬瓩，2030年前台灣都不會缺電，「請國人放心」。她也坦言電網韌性確實需要持續改善，新政府將啟動第二次能源轉型。
記者顏幸如／台中報導
鄭麗君今（3）日到台中主持「紅肉紅龍果外銷日本首運記者會」，媒體問及昨天她回答中研院士有關能源議題，鄭麗君表示在前總統蔡英文執政時，已推動台灣第一次的能源轉型，也就是「非核、展綠、增氣、減煤」。去年綠能發電量已超過核能，到今年已突破10%，並透過以氣代煤、以新代舊，減少6成的空污排放量。預估到2030年，電力需求將比2022年成長800萬瓩，但燃氣機組將淨增加910萬瓩，「在所有電力設施的規劃底下，到2030年不會缺電，請國人放心。」
她接著說「電網韌性的確需要持續地改善」，新政府會啟動第二次能源轉型，最高目標是提供安全穩定的供電，同時依法繼續朝「非核家園」邁進。
鄭麗君說，第二次能源轉型的核心策略，就是跟上國際趨勢，發展多元的綠能，不管是邁向2050淨零轉型或是產業界的需求，都必須持續大力推動，尋求持續地低碳化，並搭配科技的節能、儲能，以及強韌電網等工作。
鄭麗君指出，不論擁核、反核，多年來沒辦法解決的核廢料問題，才是現在必須共同面對的課題，在討論核能選擇之前，必須務實理性建立核廢料的解方，其次是核電廠執照到期時，必須由專家進行安檢跟核安審查，可能要花幾年才能由專家確保是不是安全，「沒有辦法透過法律或政治決定」。
她強調對於核能的討論，必須立基於核廢料能處理、核安能確保的兩大基礎上，不管選擇哪一種能源，都要有長遠目標跟整套規劃。