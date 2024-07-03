巷仔內／中國海警就是「第二海軍」！對台近海戰略的推拖拉之術

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國在海警的配備上堪稱全球規模最大，亦不乏有諸多海軍驅逐艦或護衛艦退下後成為海警船。例如，中國海軍1500噸的056型護衛艦整批退役後，轉型為海警船，並在第一島鏈大舉活動，配備機炮裝置也相當常見。
056型尚屬中小型艦艇，中國還擁有全球噸位最大的海警船「5901號」，排水量達12000噸，長達165公尺，與第一島鏈和東南亞諸國海巡相比，顯然成為巨無霸等級，「5901號」被中國定位在牽制南沙群島周遭具經濟利益價值的油氣田區域，藉此威嚇包含越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等國，越南更只能以小型監視船望鑑興嘆。
近日被發現疑似052D型導彈驅逐艦的船艦準備被改造為中國海警船，該型艦艇排水量為7500噸級，若作為海警使用，噸位基本與現還在服役的052D型飛彈驅逐艦「紹興艦」等級相去不遠。
海警成為紮紮實實的第二海軍儼然就是中國近年的海上大戰略之一，「近海打擊」顯然是中國侵蝕鄰近國家海權的最直接手段，侵蝕海權、圍堵包抄雙重夾擊。以今年五月中國解放軍宣布對台周遭進行「聯合利劍—2024A」演習為例，當時中國海警也罕見編隊在台灣以東海域進行演練，加入圍島行列，可見若對台採取封島策略，斷掉補給線，不斷「登檢」船隻，蓄意拖延包含天然氣在內等台灣稀缺資源補給，海警肯定是佔有極大的參與程度，研擬戰略的「拖」正在進行。
另一方面，中國在遠洋航線的打擊上，至今仍缺乏「核動力航空母艦」，儘管中國方面近年來不斷賣關子，總是說很快就會公布，但至今日，中國第四艘航空母艦的究竟是否為核動力仍是一團迷霧。因此，就海上戰略的短期目標來說，極大化控制近洋，近逼、威嚇、頻繁試探、以拖待變且高強度威嚇鄰國，同時讓美國驅逐艦和巡洋艦難以即時介入，在整體海軍佈署尚未成熟的情況下，不與美國直接面對面抗衡，或許才是小人之道的最高境界。