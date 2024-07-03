台灣大哥大合併案後仍超額頻譜 NCC：未繳回最重將開罰500萬元
電信業者台灣大哥大與台灣之星去（2023）年底正式合併，國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大在合併案後，6/30前必須繳回900MHz頻段超額的10MHz頻寬，但截至7月份仍未繳回。對此，NCC今（3）日召開例行記者會時表示，台灣大哥大仍超額使用頻譜，若確認有違法事實，最重將開罰500萬元。
記者魏妤庭／台北報導
台灣大哥大在合併案後，1GHz以下頻段總頻譜超過10MHz，超額頻段已在6月30日到期。台灣大哥大在7/1回應表示，行政訴訟近期取得進展，但訴訟仍在進行中，無法透露細節。但強調按照國際慣例，拍賣後的頻譜如同土地為私人資產，如國家要向業者取回，應有價徵收，經營團隊也會持續透過行政救濟，努力為股東爭取最大權益，並回應台灣大哥大獨董對本議題的高度關注。
然而，NCC卻表示，在上週已經駁回台灣大哥大展延履約申請，要求繳回超額頻譜或轉讓。若台灣大哥大到期未繳回，舊必須繳交30萬元怠金，7月後仍持有超頻頻譜並發射訊號，NCC將開罰50萬至500萬元罰鍰。
NCC表示，目前透過幾種方式確認是否在發射違法頻譜，包含電波偵測系統、派人至基地台量測，或是到台灣大哥大網管中心進行行政檢查，透過上述方式確認台灣大哥大仍持續超額使用頻寬。下週也會請台灣大哥大到會說明，但目前仍屬於行政訴訟階段，可能會先處以怠金處理，但實際無任何進展，打臉台灣大哥大「行政訴訟有進展」一說。