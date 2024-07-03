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全聯推蠟筆小新周邊！小白保冷袋、萬用袋60元起　聯名牛乳14元喝

▲蠟筆小新鐵粉注意！全聯即起至9月5日推出蠟筆小新周邊集點換購活動，共有5款超實用小物，包括萬用袋、保冷袋、冷飲杯、頸枕、拍拍燈最低60元起。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蠟筆小新鐵粉注意！全聯即起至9月5日推出蠟筆小新周邊集點換購活動，共有5款超實用小物，包括萬用袋、保冷袋、冷飲杯、頸枕、拍拍燈最低60元起。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

蠟筆小新鐵粉注意！全聯即起至9月5日推出蠟筆小新周邊集點換購活動，共有5款超實用小物，包括萬用袋、保冷袋、冷飲杯、頸枕、拍拍燈最低60元起，迎接夏季到來全聯還有冰品、飲料買一送一優惠，包括蠟筆小新風味牛乳原價28元、特價14元開喝。

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【全聯蠟筆小新集點換購】
即起至9月5日期間，，只要持福利卡購買飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1蠟筆小新積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9月12日為止。

▲蠟筆小新鐵粉注意！全聯即起至9月5日推出蠟筆小新周邊集點換購活動，共有5款超實用小物，包括萬用袋、保冷袋、冷飲杯、頸枕、拍拍燈最低60元起。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲即起至9月5日期間，，只要持福利卡購買飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1蠟筆小新積分。（圖／記者鍾怡婷攝）
1、多功能萬用袋：8積分+60元；3積分+70元，共6款隨機出貨不可挑款。超實用抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包，攜帶小物件外出也能超可愛。

2、保溫保冷袋：8積分+169元；3積分+199元，共4款隨機出貨不可挑款。可愛角色立體裁片，搭配拉鍊密封絕佳的保溫保冷設計，鎖住食材新鮮。

▲多功能萬用袋：8積分+60元；3積分+70元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲多功能萬用袋：8積分+60元；3積分+70元，共6款隨機出貨不可挑款。（圖／記者鍾怡婷攝）
3、造型公仔吸管冷飲杯：8積分+289元；3積分+329元，共2款可選。可愛睡覺公仔搭配杯身夢境雙層印刷，裝著冷飲、帶著喝超級萌。

4、多功能變形頸枕：8積分+289元；3積分+329元，共2款可選。連帽頸枕、靠枕隨心情變換，背後彈性帶設計還能當汽車座椅靠枕。

5、小白USB造型拍拍燈：8積分+349元；3積分+399元。超療癒的小白感應拍拍燈，三段式調節光源強度，狗屋造型外盒設計，放在裡面也超可愛。

▲造型公仔吸管冷飲杯
▲造型公仔吸管冷飲杯（圖左）；多功能變形頸枕（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超療癒的小白感應拍拍燈，三段式調節光源強度。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超療癒的小白感應拍拍燈，三段式調節光源強度。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯迎接夏季也推出多款買一送一優惠商品，包括「SF蠟筆小新風味牛乳」蜂蜜、焦糖、草莓煉乳一共3種口味，7月13日、14日限時買一送一，原價28元、特價14元；「CARRY草莓蛋糕乳酸風味飲」則是搭上小朋友最喜歡的粉紅豬小妹20周年限量推出紀念包裝，7月11日前單瓶特價39元，第2件5折，平均一瓶29元。

▲全聯「SF蠟筆小新風味牛乳」7月13日、14日特價買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯「SF蠟筆小新風味牛乳」7月13日、14日特價買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，迎接中元節普渡到來，愛買量販獨家販售「白沙屯媽中元平安箱」，即起至8月11限定販售，每組售價888元起，民眾訂購後，賣場會偕同宮廟於農曆7月17日（國曆8／20）舉辦中元贊普法會，法會結束再將普品宅配到府給消費者，或捐贈給社福團體勵馨基金會做公益，幫助弱勢婦幼。

▲愛買量販獨家白沙屯媽中元平安箱，7月3日至8月11日限時開賣，為消費者代送宮廟完成贊普儀式。（圖／愛買提供）
▲愛買量販獨家白沙屯媽中元平安箱，7月3日至8月11日限時開賣，為消費者代送宮廟完成贊普儀式。（圖／愛買提供）

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