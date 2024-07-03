賴薇如才子宮外孕流產！出國散心又遭爆找代理孕母 本人回應了
39歲女星賴薇如今年（2024）宣布嫁給交往6年的老公Royal（邱樂偉），夫妻倆卻碰上子宮外孕，已經為寶寶準備好一切的賴薇如難掩失落，她也出國去度假轉換心情，如今卻傳出消息，她有意想找代理孕母協助，對此，賴薇如和經紀人都做出回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，賴薇如先前和老公到法國去度假1個月，這也是趟「做人」之旅，希望在心靈愉悅的情況下自然受孕成功，賴薇如閨蜜透露，如果無法成功，她回到台灣後就會開始尋求代理孕母協助，然而台灣有《人工生殖法》相關法令，加上代理孕母還存在道德爭議，因此不少人都只能在國外實行。
消息指出，賴薇如正積極參考各界說法，想要到美國嘗試看看。對此，賴薇如本人直接否認，她表示：「我是拋家棄狗，沒有跟另一半出國喔！這趟旅行沒有和老公，是和好友們，也不是去法國找代孕。」經紀人更澄清：「謝謝大家關心，賴薇如是跟朋友的私人行程 ，老公沒有去，未來的事情不清楚。」
事實上，賴薇如先前嘗試做試管嬰兒，卻碰上子宮外孕，她發現自己下腹疼痛到無法行走，緊急就醫後，醫師建議她動手術，但她決定不動刀，以打藥劑的方式流掉，經過調養後身體雖然有漸漸恢復，但心情還是受到影響，「這幾年都為了生小孩的事，不是在看醫生，就是在看醫生的路上，是時候停下腳步！」因此決定出國去放鬆心情。