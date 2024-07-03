分析師看好進場時機！新手如何買美債？ETF穩賺？投資盲點一次看

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2023年被稱為是「債券的投資時代」，短、中、常年期的債券殖利率皆有不錯的表現，美國聯準會預期將於今年9月至第4季啟動降息，專家建議投資人可多多留意美債相關利多發酵。在了解美債與央行升降息的關聯前，必須先知曉債券的特性。
簡單來說，「債券」即是進入一種債權關係，以美國公債舉例，美債就是美國政府發行的債券，購買一檔美債，代表著借錢給美國政府，政府須支付投資人利息，並於期限到期時歸還本金。想透過購買債券來賺錢的投資人，一般是賺取「利息」，或持續在市場進行交易賺取「價差」，會在美國聯準會準備啟動降息前佈局美債者，投資目的多半屬於後者。
若今天央行基準利率下降至2%，債券可提供的殖利率卻高達5%，就會使得債券變得非常誘人，大家搶買的結果，將使債券價格上漲，這時候將債券賣出，原本的投資人就能賺到其中的價差，這就是為什麼普遍來說「當央行基準利率上漲，債券價格下跌；反之，基準利率下跌，債券即漲」。以過往的數據舉例，美國央行自2022年開始升息，升至2023年3月為止，共計升息4.75%，美國長期公債ETF TLT價格截至當時，已下跌4成，顯示兩者間的影響巨大。
債券風險趨近於零？必定是穩定且保本的投資工具？
一般人買美債，不外乎有3種方法：直接認購、買美債ETF、買美債基金。直接買美債，與買美債ETF跟基金，是完全不同的2個投資觀念，前者被認為入門門檻較高，不適合新手，但好處是能領到固定且穩定的利息，待持有到期，還能拿回面值本金。
然而，債券ETF並不保本，且不一定有穩定的配息。購買債券ETF，代表持有一籃子的債券，這些債券到期的時間不同，這檔ETF裡的成分股也會不斷替換，例如將2048年的成分股，替換成2078年的債券，故債券ETF擁有「永遠不會到期」的特質，也就不會有「到期還本」的概念。
舉例來說，購買「元大美債20年期」，不代表持有這些債券20年，故20年的期限一到，不一定能拿回所有的本金，若想要「保本」，投資人只能選擇買單一債券，也因為債券ETF的成分股會一直改變，所以也不能保證投資人能獲得固定不變的配息。
美國公債由美國政府擔保，是世界上信用評級最高的債券，幾乎沒有倒閉、違約的風險，但並非是完全無風險的投資，跟定存相比，定存不會有本金上的損失，但美債ETF的價格會有波動，仍然會有無法保本的風險。
美債買氣夯！潛藏2大風險要注意
今年入手美債時機點佳，但並非投資人真的能「躺著賺」，其中的投資風險包括「市場利率變動的不確定性」，利率改變，會對債券價格產生影響，但就連美聯儲的官員也無法篤定未來利率的準確走向，一年內各個時期的預測甚至可能會存在極大的差別。這就是為什麼投資人都需要特別關切美國的各項經濟數據發布狀況。
其中，央行的使命首當其衝是要「控制通膨」，要了解央行利率維持或上升的可能性，就要密切關注物價、通膨指數，若通膨居高不降或持續升溫，央行恐保持更長的高利率，甚至提升利率。反觀，若當地失業率上升，或有經濟衰退的跡象，美國降息的機率可能提高。
由於數據、央行決策，以及市場反映等三者相互牽制，未來還有可能會出現「經濟情況大好，股市、債市卻大跌」的詭異情形，因為當經濟好，降息的機率會降低，國家持續維持高利率的政策並不利於股票跟債券發展。
值得一提的是，市場變化多端，有時還會發生「價格提前反應」的情形，相關政策啟動前，債券價格已提前反映到市場上，使得政策啟動後，價格不增反跌。另外，投資海外債券如美債，必定會面臨「匯率變化」的風險，貨幣的波動可能會吃掉原本的獲利，這個情形非常有可能出現在降息後，美元走弱、新台幣升值之際。
投資新手到底該如何入手美債？
選擇「直接買債券」的投資人，可透過「國內理專直接購買」或使用「海外券商購買」，兩者各有優劣。找國內理專可在對方簡易的說明下，吸收複雜的資訊，但理專也要賺錢，所以投資成本高昂，這就是為什麼許多分析師會認為，直接認購美債的入門門檻極高，普遍的申購價格約達1至20萬美金，且交易手續費、信託管理費也都有吃掉報酬的風險；透過海外券商，可省去不少交易成本，入手門檻、手續費低很多，但要找到安全、有保障的券商並不容易。
債券總是給人高不可攀的印象，因此對小資族來說，分析師會比較建議購買「債券ETF」，除了具有原先ETF分散風險的特質外，投資上會遇到的問題與門檻也較為單純，可以用簡便、低成本的方式參與債券市場。入手美債ETF也可同樣透過可靠的「美股券商」或「台灣複委託」，但如同上述所提，債券ETF並沒有債券原本「保本、穩定配息」的特質。
適合新手入門的純美債ETF包括短期的SHY，中期的IEI、IRF，長期的TLT，以及短中長期混合的GOVT。台股掛牌的美債以「元大美債20年（00679B）」規模最大，其餘長天期的美債ETF，買氣也居高不墜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。