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汪建民驚爆罹患肺腺癌4期！暴瘦12公斤「腫瘤轉移到腦」化療續命

▲56歲汪建民驚爆罹患肺腺癌4期，暴瘦12公斤化療續命，為了生活依舊開直播露面。（圖／翻攝汪建民臉書）
▲56歲汪建民驚爆罹患肺腺癌4期，暴瘦12公斤化療續命，為了生活依舊開直播露面。（圖／翻攝汪建民臉書）

記者林奕如／綜合報導

56歲汪建民近年來淡出演藝圈，爆出欠債至少1500萬，斜槓直播帶貨扛家計，未料傳出罹患肺腺癌4期消息，他的癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，接受長達7個月化療，暴瘦12公斤，腦中的腫瘤會導致癲癇，曾在家癲癇發作完全失去意識，在醫院住了5天，但為了生活依舊要露面，被粉絲發現雙頰凹陷。

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汪建民2019年爆出欠債風波，自此重創演藝事業，根據《聯合報》報導，他在去（2023）年10月覺得背痛就醫，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，12月入院開刀，隨即接受化療，頭髮全掉光、進食完全失去味覺，右肺有大顆腫瘤影響呼吸，因此體力極差。

▲56歲汪建民驚爆罹肺腺癌4期，化療續命暴瘦12公斤。（圖／翻攝汪建民臉書）
▲汪建民罹癌接受化療，頭髮全掉光、進食完全失去味覺。（圖／翻攝汪建民臉書）
汪建民早年因演出《台灣靈異事件》「鐵頭」一角廣為人知，他在2023年6月捲入「桃色糾紛」，自此完全淡出螢光幕，沒有公開出席場合，沉寂許久後，他找到網路直播工作，今年3月現身時被發現整個人暴瘦一圈，他當時隱瞞病情，表示是去開刀更換人工頸椎，但其實是罹癌化療住院。

他現在固定上線開直播，要償還約新台幣1500萬元負債，並且要負擔媽媽在安養中心的開銷，再加上房租、水電費等，每個月要繳10幾萬，懊悔年輕時沒有存錢，所以現在十分辛苦。他罹癌消息一出，不少人也到他臉書加油打氣，希望他不要放棄。

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