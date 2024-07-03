黃國昌主張立法院延會 林俊憲：院會缺席不投票在喊延會？
立法院本會期將在本月16日結束，民眾黨團總召黃國昌主張再延會至月底，優先處理國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員等人事案，而國民黨團總召傅崐萁今（3）日受訪表示不可能，716已經是協商後的共識，且已經延會40多天了。對此民進黨立委林俊憲幫翻譯，意指「我們要脫離戰場止損了，不陪你們玩啦！」更質疑民眾黨，「怎麼院會一直缺席不投票的，反而在喊要延會呢？」
記者陳威叡／台北報導
對於立法院延會議題藍白不同調，林俊憲稱幫國民黨翻譯，「我們要脫離戰場止損了，不陪你們玩啦！」以國民黨立場來說，傅的決策很合理，畢竟他們不是靠聲量和立法院IVOD維生，現在這節骨眼上，恨不得大家忘記他們的存在，降低仇恨值。
林俊憲指出，魔鬼藏在細節裡，民眾黨主張的延會理由，例如人事同意權等，過去慣例多是透過臨時會來處理，為什麼一定要用延會的方式？原因在於臨時會依法必須在召開前就確定好主題，不能隨意變動，但延會視同一般會期繼續，什麼議案都可以討論。所以猜到他們想幹嘛了嗎？就是想要趁違憲判決前，趕快使用擴權法案的權力。
林俊憲表示，其實這次延會到7月中，已經是歷史上數一數二長的會期了，還有議題沒處理完，那就開臨時會，不要節外生枝，而且最不解的是，「怎麼院會一直缺席不投票的反而在喊要延會呢？」