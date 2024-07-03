台北喜來登吃到飽將漲價！吃十二廚「每人貴100元」 漲幅最高11%
台北喜來登大飯店今日於官網公告，飯店內的吃到飽餐廳「十二廚」將從10月1日起，午餐、晚餐及下午茶餐費將調漲，每人都將多100元，漲幅約為7%～11%，業者表示，考量營運成本持續增加，且每一季都推出特別的美食季，例如即日起至8月底就有「澎湖海鮮季」，而且原本的松葉蟹腳吃到飽，也加碼新增到平日午餐都能吃到，因此需調漲餐價。
記者葉盛耀/綜合報導
台北喜來登大飯店官網公告，十二廚自助餐廳自10月1日起，除了早餐之外，平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部調漲100元，漲幅為7%與11%。平日午餐從1,390元調為1,490元、下午茶從890元調為990元、晚餐從1,490元調為1,590元，假日午晚餐從1,690元調為1,790元、下午茶從1,090元調為1,190元。
台北喜來登提到，漲價是考量成本持續增加，包括原物料價格飆漲、人力成本上升，另外，受歡迎的松葉蟹腳吃到飽在平日的午餐與晚餐也都能吃到，加上也定期舉辦各式美食節活動，因此決定10月1日起調整自助餐聽的餐價。
事實上，十二廚即日起至8月31日也正推出「澎湖海鮮季」，澎湖特產野生白鬚蝦、多汁鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮包含原本的松葉蟹腳，通通直送餐桌，另甜點檯也推出夏日芒果季等。
另外，即日起至7月21日，台北喜來登於官網也推出夏季旅展優惠，自助餐券能買到最低75折，像是【十二廚平日雙人自助午餐夏季優惠券】，原價3058元，推出限時價2300元，等於下殺75折。但是提醒此優惠券的優惠期限僅到8月底，若消費者想留到10月餐廳漲價之後才使用此券張，僅能抵掉原本券張售出價格之數字。
近日漲價的餐飲品牌還有鼎泰豐，小籠包每顆貴3元、一籠10顆從250元調整為280元，排骨蛋炒飯飆破300元，售價為310元，最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯一盤已要價360元，元盅雞湯也漲了20元，不只多道招牌菜色都漲價，人氣小菜漲更兇、漲幅20%最大。即起調漲品項多達150項，佔了菜單8成，平均漲幅為6%。業者則在官網表示：「考量營運成本增加，調整部分餐點價格。」