花蓮老闆「沒遇過這麼慘暑假」！等1小時零客人 6千人湧入暖補血
花蓮在今年4月3日規模7.2地震後，又歷經過多次大大小小地震、暴雨等天災，重創當地的觀光業及農產運銷。一名在花蓮經營飯糰店的老闆就發文分享心情，表示往年暑假花蓮都是滿滿的觀光客，自家店一半營業額更是仰賴於此，這次暑假卻一個小時都等不到客人上門，讓他忍不住感嘆「說真的⋯沒有遇過這麼慘的暑假，希望今年這是第一次，也希望是最後一次。」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「花蓮飯糰 拉古飯糰」昨日早上發文，寫下「這是我返鄉創業第四個暑假，說真的⋯沒有遇過這麼慘的暑假，希望今年這是第一次，也希望是最後一次。」老闆坦言，自從0403大地震之後，無論是飯店、民宿到各行各業，消費人口都降到谷底，甚至每逢假日必會爆滿的自助洗衣店，假日都變空了。
老闆表示，店面設置在學區，暑假期間孩子們都去放假了，往年暑期一半營業額都是靠觀光客，開車出遊經過就會隨手買飯糰果腹，但這天一早等了1小時都沒有客人光顧。老闆直呼，沒想到這場地震影響這麼大，後續又有餘震、落石、豪雨、土石流、餘震、豪雨、土石流，連她自己都不敢進出蘇花公路，也不希望大家冒著生命危險來花蓮，「平安最重要。」
貼文一出，引來超過6千名網友心疼按讚，紛紛留言替老闆打氣，「辛苦你們了，土石又坍方，大家要健康安全」、「花蓮真的很適合放空，老闆加油」、「計畫8月底去花蓮，希望交通順暢，一定會支持一下加油」。