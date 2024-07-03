影／加州野火拉警報！當局急疏散1萬3千人 考慮停電防火勢蔓延
美國加州近日氣候炎熱，強風與乾旱均助長野火爆發，當局週二疏散奧羅維爾城（Oroville）附近的1萬3千位居民，消防隊員努力滅火，阻止火勢蔓延到更大面積的民宅，但是形勢依舊嚴峻。當地公營電力公司正考慮實施預防性停電，以防其設備在高溫強風下引發野火，但如此一來也會給需要應對高溫的居民帶來挑戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，奧羅維爾城的布提郡（Butte Count）週二爆發新一波野火，消防人員正在努力控制火勢，但野火蔓延迅速，當局不得不撤離附近的1萬3千位居民。
根據《華盛頓郵報》報導，氣象專家史溫（Daniel Swain）本週示警，目前加州正處於非常糟糕的氣候條件，很可能爆發更嚴重的野火。且本週適逢美國國慶日假期，各地廣為施放煙火，節日間人們戶外聚會活動增加，也可能成為促發野火的風險因素。
今年迄今為止，加州已有13萬1483英畝的土地被野火吞噬，加州許多地區剛度過一個史上最熱的6月，而時序進入7月，隨著地表植被生長，野火爆發的威脅仍在不斷提高。包括舊金山灣區與沙加緬度地區等地都亮出「紅旗」警告，示警注意野火風險。