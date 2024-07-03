培育綠能新尖兵　怡和國際能源推「訓用合一」專班

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怡和國際能源是台灣電業及再生能源EPC統包廠商，董事長蔡進發表示，「此次訓用合一專班在太陽能光電人才招募是第一次創舉。」此專班為尋求穩定發展及薪資待遇的社會人士或新鮮人，提供專業賦能的實用課程；推出涵蓋太陽能光電系統設計、監造、安裝及維護等單元的訓用合一課程，另外加碼提供全新個人防護裝備、空拍機、電腦教學設備、AUTOCAD軟體與實際案場觀摩等資源，確保學員比照實際就業場域，隨學隨用，順利挺進太陽能產業菁英行列。
怡和國際能源總經理邱振庭表示，太陽能產業已成為台灣能源發展的重要產業，作為一個具有高度前瞻性的公司，唯有持續精準投入專業人才的培育方式，打造一支堅韌有含金量的團隊。此次專班的籌劃不僅為公司招募和培育新血呈現嶄新的樣貌，同時透過精選內部講師與盤點內部專家並與太陽能設備裝修職業工會合作，推出太陽光電人才培育專班，期待台灣每一位有志於太陽能產業的朋友把握機會、共創未來。
太陽能設備裝修職業工會成立於102年，11年來，長期與中央和地方政府、勞動部、勞工局、工研院等單位合作，一直落實訓用合一的核心理念，聘請業界實務經驗豐富的講師，傳授專業技能，目前已培訓超過4500多位人才投入綠能科技產業。
創會理事長陳俊中表示，怡和國際能源在太陽光電案場開發、規劃設計、系統建置、工程管理、維運不僅走在前端，更是一站式管理的全方位團隊。這次能雙方合作開辦訓用合一專班，此創舉對企業界有很大的啟發，對於台灣能源轉型的中、長期發展注入一股暖流，提供持續的穩定發電。