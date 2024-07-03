為A片說互槓！沈伯洋嗆讀書不犯法　陳智菡反嗆：難的是腦子運作

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針對沈伯洋的A片監控言論，陳智菡今日上午於臉書發文表示，「關於A片選擇權，沈伯洋的研究是：挺同婚愛看SM與性暴力，反同婚喜歡看亂倫外遇片。」並TAG民進黨立委黃捷詢問怎麼看。
沈伯洋在陳智菡臉書留言反擊，「唸書真的不犯法。這個是美國同婚爭議脈絡時，學者在討論自由派和保守派的觀點。自由派和保守派在性壓抑的方向很不一樣，因此會導致不一樣的『禁忌』，所以會有不同的成人影片選擇。」
沈伯洋表示，「如果要問中國人怎麼運用這些資料，自己還可以再寫另外一篇，稍微查一下，真的，Google不犯法。可以先看看無為科技怎麼操作色情網紅，以及北京公司怎麼使用色情再進一步成立社團在台灣散播假消息。倒是上次造謠我要監控是麥卡錫，子虛烏有，不知道你什麼時候才要道歉呢？」
陳智菡稍後再度發文反擊，有幸得到沈伯洋博士親自進行學術指導，她感動到淚流滿面。「其實，念書真的不難、GOOGLE不難、難的是腦子要運作，才能從眾多的資料中爬梳、檢選出真正重要的資訊，輔助你做出正確的判斷。」
陳智菡提到，人人都可以說自己在做研究，但國際間重要期刊編輯在挑選論文發表時，會考量的重要因素之一就是「研究方法是否嚴謹」。而沈柏洋所提出來的「國外研究」本身就存在方法學上的爭議，所謂的「研究者」排除了家庭、教育、經歷等多重因素影響，簡單又粗暴的把政治立場跟成人片的喜好連結在一起，這不叫研究，這叫穿鑿附會，這跟某些命理老師，看新聞便可以得知某些藝人的前世今生，約莫有87分像。
陳智菡表示，沈柏洋似乎很在意他稱為麥卡錫主義者，一直要她道歉；「其實，我也一直想就教沈委員，您是從甚麼樣的研究方法，得出村里長、陸配、台商、大學教授可能背叛國家的結論，然後要求法務部必須介入，限制這些類別人民的赴陸行為？您的研究與理論基礎是甚麼？沈伯洋委員恣意把人民分類，進行政治指控，黑熊學院院長、民進黨不分區立委第一名，要不要道歉？」