讓世界看見台灣！龍華國小兒童大使赴日參與亞太兒童會議
2024亞太兒童會議(The Asian-Pacific Children’Convention，簡稱APCC)，7月13日至22日將在日本福岡市舉辦，並由來自亞洲及太平洋的61個國家地區180位兒童大使共同參與。高市龍華國小4名學生將代表臺灣至日本參加，高市府教育局長吳立森今（3 ）日將象徵高雄市的彩帶高市旗授予出訪學生，期盼學子將學習成果及高雄豐富的人文景觀與各國學生代表分享。授旗現場學生也即時展現雙語學習成果及手創小物，並由教育局頒贈10萬元補助金。
記者陳美嘉／高雄報導
吳立森表示，教育局推動國際教育及國際交流已有多項豐富成果，此次2024亞太兒童會議由教育部國教署擇定龍華國小學生代表參與，是對高雄最好的肯定。教育局將持續培養學生具備跨文化的溝通能力，也謝謝學校在雙語學習、文化踏查扎根所作的努力。
龍華國小校長張瑞宜表示，龍華國小深耕國際教育多年，此次4位代表學生已接受長達半年的培訓，除加強亞太國家的文化理解及英日語的學習，更準備琅琅上口客家歌謠「天公落水」作為動態展演，用音樂和舞蹈表達臺灣傳統的文化特色。
龍華國小學生代表也自行製作個人名片和文化小書，期待透過食衣住行和著名景點介紹臺灣和高雄，另藉由自行縫製的花布沙包，希望和國際友人一起玩沙包、玩出友誼、玩出文化交流。