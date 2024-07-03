美12歲神童「入讀紐約大學」！史上最年輕 兩歲就能背元素週期表
美國一位12歲男童巴里（Suborno Isaac Bari），從小到大都是資優神童，不斷跳級，他上週就從高中畢業，且已經錄取紐約大學（New York University），成為紐約大學史上最年輕的錄取學生。2歲就能背元素週期表的巴里，希望能用兩年時間完成大學課業，然後繼續攻讀博士。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，巴里上週剛從紐約長島高中畢業，寫下該校最年輕畢業生的紀錄，馬上又要去就讀紐約大學，並再度打破紐約大學最年輕錄取學生的紀錄。
巴里出身自孟加拉移民家庭，爸爸是高中老師、媽媽是小學老師，在書香世家長大的巴里，從小就展露出過人天份，2歲就能背元素週期表，而且對於抽象化的數學概念擁有高度的掌握能力。
巴里父親本來沒有特別在意，因為巴里的哥哥從小學習表現也很優異，巴里父親以為巴里可能只是想要表現得聰明，來獲得父母的關注。但是有位大學數學教授告訴巴里父親，一般的2歲小孩根本不可能理解代數這樣的抽象數學，提醒巴里父親應該好好栽培他，於是巴里父母才開始認真指導巴里學習。
除了念書之外，巴里也喜歡畫畫和彈鋼琴，未來希望在數學和物理領域中繼續鑽研，期待能夠成為數學家或物理學家。巴里表示，自己已經迫不及待想展開大學生活，期待遇到同樣醉心於研讀數學和物理學的同學。巴里還透露希望在兩年內完成大學學業，繼續攻讀碩士及博士。