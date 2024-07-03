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台股站穩23000點！藍委羅明才兌現承諾　請財金首長吃雞排、珍奶

▲台股站穩23000點，立法院財委會召委、也是國民黨立委羅明才今（3）日也兌現承諾，請財經首長及朝野立委吃雞排、珍奶慶祝。（圖／記者顏真真攝）
▲台股站穩23000點，立法院財委會召委、也是國民黨立委羅明才今（3）日也兌現承諾，請財經首長及朝野立委吃雞排、珍奶慶祝。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台股今（3）日終場大漲293點，重新站穩23000點，立法院財政委會召委、也是國民黨立委羅明才日前曾承諾，台股若站穩2萬點就要在立法院請大家吃雞排與珍珠奶茶，他今日也兌現承諾，趁著金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲出席備詢，央行總裁楊金龍也受邀趕來，3財金首長共同參與這場「雞排宴」，羅明才也再喊出，下次等3萬點再請大家吃。

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美國聯準會主席鮑爾釋出對通膨的樂觀訊號，激勵美股4大指數全數走高，連帶拉抬今日台股表現，開盤跳空上漲202.65點、來到23082.02點，站回23000點關卡，隨後在台積電持穩走高、電金傳都有表現的激勵下，終場收在當日最高點23172.43點，上漲293.06點，漲幅1.28%，站回所有均線，成交量為4967.49億元。

今日金管會主委彭金隆及財政部長莊翠雲也到立法院財委會備詢，隨著台股站穩23000點，擔任財委會主席的羅明才隨即宣布，在金管會主委彭金隆上任之初質詢時，他說過台股站上23000點，會請大家吃雞排、喝珍奶，現在就兌現承諾，更期喊出「股市站穩2萬點，打拚經濟有亮點。」

其實，這也不是羅明才第一次請吃雞排，他擔任立委8年並都待在財委會，過去也十 關注台股表現，在前總統馬英九任內，也喊出口「台股上萬點，還給人民好生活」。後來台股在前總統蔡英文內任衝破萬點」，為慶祝台股睽違17年上萬點，羅明才2017年5月15日也曾在立院財委會請吃百份雞排與珍奶，當時也邀請時任央銀副總裁楊金龍、審計長林慶隆、財政部長許虞哲、金管會主委李瑞倉及主計長朱澤民5官員共同合照。

如今，台股進一步站上2萬點，甚至來到23000點，羅明才也再次兌現承諾，請大家吃雞排及珍奶。今日財委會原本央行是由副總裁嚴宗大備詢，在羅明才邀請下，央行總裁楊金龍也特別趕來共同慶賀台股2萬點，只是3位中僅有1位吃了第2次，就是已升任央行總裁的楊金龍，另2位都是第一次吃到。羅明才也強調，股市站穩2萬點，打拚經濟有亮點，下次等3萬點再請吃雞排。

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