老公摳爆！人妻帶小孩「2個月電費800元」不准開冷氣 超扯家規曝
台灣進入酷熱的夏天，近期各地連續氣溫飆破35度，讓人直呼快被融化。然而一名人妻卻發文抱怨，老公嚴格控管家中電費，竟規定不能開冷氣，還放話電費超過1000元就砸壞冷氣，一家三口平均兩個月僅電費800多元，讓不少網友看傻直呼「我家的貓吹的冷氣都24小時沒關過了。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友近日在臉書社團「爆料公社」中發文，表示近期電費變貴，老公規定家裡不能開冷氣，還揚言若電費帳單超過1000元，就要直接把冷氣砸壞，更曬出兩期帳單繳費截圖佐證，「我家三人加小孩，平均兩個月800多，就晚上開電扇，家裡白天沒在開燈，最高900多。」
貼文曝光後，網友紛紛看傻留言「冷氣是買來當擺設的嗎」、「溫度超過28度直接把老公砸壞」、「我家的貓吹的冷氣都24小時沒關過了」、「老公玩個手遊搞不好隨手課金都幾萬幾萬在噴」。還有大票人支持原PO開冷氣消暑，「想看！希望老公說到做到。」
事實上，想要便宜吹冷氣並非難事。台電曾指出，想要省電吹冷氣有3個撇步，首先只要冷氣溫度調高1度C，就能省電6%；再來若冷氣濾網定期2至3週清洗，就可省電10%；若是要購買新冷氣，記得優先選擇具節能標章、能源效率1級的產品，「因為能源標示1級跟5級相較，可以省電37%」。