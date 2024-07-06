7月熱唱／Energy攻上小巨蛋唱2天！孫協志北中開唱「隱藏版歌曲」

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同時期出道的孫協志將比Energy早一週在台北及台中兩地開唱，而這次的主題相當特別，是「我們都聽你的歌長大的」，他的宣傳照還特別選用年輕時裸上身的照片當作賣點，且和5566的演唱會風格大不同，他將演唱剛出道時的台語歌曲〈傷心無話〉、〈心事〉等，讓粉絲大飽耳福。有趣的是，先前有一名女網友在Threads上透露，自己小時候長得很像孫協志，沒想到貼文被本尊看到，該名女網友便獲邀到Legacy聽演唱會。
另外，林志炫、理想混蛋、梁詠琪、血肉果汁機也都有專場演唱會；值得注意的是，7月還有許多拼盤演唱會，像是花蓮夏戀嘉年華演唱會、高雄啤酒音樂節、GQ潮流文化祭等，有許多藝人都會參與，如果想看到韋禮安，郭書瑤、宇宙人、麋先生、孫盛希、徐佳瑩、Marz23、黃霆睿、Ozone、VERA，或是剛拿到金曲獎年度歌曲的告五人等人，都可以留意相關資訊。
台灣7月各地演唱會資訊如下：
GQ潮流文化祭 出席名人
時間：7/6（六）12：00
出席：孫盛希、魏如昀、BOOM!怪物星人、LINION、Marz23、黃霆睿
地點：圓山花博爭艷館
GQ潮流文化祭 音樂舞台
時間：7/6（六）
13：00 DJ Noodles 麵麵 X Diiton
14：20 KIRE X 黃號HUANGHAO
15：05 MAI孫麥傑
16：05 宋柏緯
16：50 DJ Mykal a.k.a.林哲儀
18：20 DJ Dizzy Dizzo蔡詩芸 X 呂士軒Trout Fresh
19：05 TysonYoshi (HK)
地點：圓山花博爭艷館
2024花蓮夏戀嘉年華演唱會
時間：7月6日（六）19：00
出席：告五人、Ozone、未來少女-日光之橙、原子少年-VERA、在地樂團-Fali
地點：花蓮市東大門廣場
高雄啤酒音樂節
時間：7月6日（六）
16：00 GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治
16：50 台鋼Wing Stars啦啦隊
17：20 卓文萱X梁舒涵X梁文音X温嵐
18：20 林襄X李芷霖X張雅涵、KAHO高橋佳帆X小龍女
地點：高雄夢時代正對面廣場
GQ潮流文化祭 出席名人
時間：7/7（日）12：00
出席：潮州土狗、FEniX
地點：圓山花博爭艷館
GQ潮流文化祭 音樂舞台
時間：7/7（日）
13：10 LEONA
14：45 小樂吳思賢
15：30 DJ QuestionMark
16：25 Mony Horse X DJ U-Lee (JP)
17：35 呂士軒Trout FreshX鎖吶
18：20 Young Coco X Vick (JP)
19：15 DJ賴皮MR.SKIN X BSB
地點：圓山花博爭艷館
2024花蓮夏戀嘉年華演唱會
時間：7月7日（日）19：00
出席：周湯豪、玖壹壹、丁噹、Tyson Yoshi、李子森、在地樂團-Hight 5
地點：花蓮市東大門廣場
高雄啤酒音樂節
時間：7月7日（日）
16：00 告五人
17：10 DIZZY DIZZO蔡詩芸
18：00 U:NUSX李翊君
19：30 韋禮安
地點：高雄夢時代正對面廣場
理想混蛋不插電唱聊會
時間：7月7日（日）19：00
地點：ThERE音樂展演空間
理想混蛋演唱會
時間：7月12日（五）19：30
地點：Legacy Taichung
林志炫演唱會
時間：7月13日（六）19：30
地點：台北小巨蛋
S2O Taiwan 潑水音樂節
時間：7/14（日）15：30
出席：謝和弦、范逸臣、翁立友、Asiaboy禁藥王&Lizi栗子、李浩瑋、王謙Goatak、PIZZALI、潮州土狗、質感流氓
地點：台北大佳河濱公園
理想混蛋不插電唱聊會
時間：7月14日（日）18：00
地點：漂丿白鷺Live House
理想混蛋演唱會
時間：7月19日（五）19：30
地點：LIVE WAREHOUSE
孫協志個人演唱會
時間：7月20日（六）20：00
地點：Legacy Taipei
孫協志個人演唱會
時間：7月21日（六）20：00
地點：Legacy Taichung
理想混蛋不插電唱聊會
時間：7月21日（日）18：00
地點：花聲客廳
梁詠琪演唱會
時間：7月26日（五）19：00、7月27日（六）18：30
地點：Legacy Taipei
Energy演唱會
時間：7月27日（六）19：30、7月28日（日）18：00
地點：台北小巨蛋
理想混蛋不插電唱聊會
時間：7月27日（六）18：30
地點：自由拍Free π Music Bar
血肉果汁機演唱會
時間：7月27日（六）19：30
地點：台北流行音樂中心
基隆浪曲嘉年華
時間：7月27日（六）
出席：徐佳瑩、舞思愛、持修、梁文音、陳勢安
地點：八斗子觀光漁港碧砂泊區
基隆浪曲嘉年華
時間：7月28日（日）
出席：李玖哲、柏霖PoLin、白安、卓文萱、范逸臣
地點：八斗子觀光漁港碧砂泊區