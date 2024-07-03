飛翔的河馬！英國研究：河馬全力衝刺時「15%時間」足不沾地
河馬也會飛！這不是一句玩笑話，而是倫敦大學皇家獸醫學院（Royal Veterinary College）認真想要解答的謎題，科學家研究後發現，全力衝刺的河馬，在奔跑過程中有高達15％的時間四肢同時離地，這說明河馬的真實運動能力要比他們看似龐大笨重的體型更好。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，領導這項研究的學者哈欽森（John Hutchinson）表示，各種大型的哺乳類動物都有各自不同的運動方式，研究與比對各種動物的移動方式，可以幫助理解大型陸地動物運動的演化過程，所以研究團隊整理了所有大型動物的奔跑能力。
而其中，河馬是讓研究團隊特別苦惱的研究對象，因為看似佛系的河馬其實很危險，難以輕易接近進行觀察，且河馬每天又有大量時間泡在水中，讓專家難以判斷河馬的奔跑能力究竟如何。
經過長時間的追蹤與觀察，哈欽森用「無聊與痛苦」來形容這段研究河馬的過程，最終科學家終於證實，河馬在全速衝刺時跑得很快，能夠有15％的時間四肢同時離地，運動能力大概介於大象和犀牛之間。
哈欽森表示，河馬的體重通常高達2000公斤以上，四肢同時離地意味著需要非常巨大的動能，同時需要相當程度的下肢協調性。這項河馬奔跑的研究報告發表在《PeerJ》期刊上，哈欽森透露研究團隊接下來將觀察，侏儒河馬與一般河馬的運動能力是否不同，以及河馬在年幼階段，是否擁有更突出的運動能力。