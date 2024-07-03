美股平盤開出！6月就業數據疲軟 美國獨立日假期前市場按兵不動
美股3日開盤後平盤波動，各大指數變化不大，由於4日就是美國獨立紀念日假期，美股3日交易時間縮短，將提前收盤。而在假期前投資人似乎也傾向按兵不動，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌75.14點、約0.19％；標普500指數上漲10.71點、約0.19％；那斯達克指數上漲66.48點、約0.37％；費城半導體指數上漲65.46點、約1.18％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美國最新就業數據顯示，每週初領失業救濟金人數為23.8萬人，續領失業救濟金人數為185.8萬人，均高於經濟學家預期，而ADP就業數據顯示，私人企業就業成長低於預期，6月民間就業人口僅增加15萬人，整體而言這是一份呈現出美國勞動力市場疲軟的統計數據。
根據《路透社》報導，勞動市場疲軟提高了人們對於美國聯準會將啟動降息的盼望。這也是最近很長一段時間以來市場的氣氛，好消息沒那麼好，因為可能意味著聯準會不願降息；壞消息也沒那麼壞，因為可能意味著聯準會即將降息，投資人仍在緩慢消化各種資訊。Trade Nation資深分析師莫里森（David Morrison）認為，整體而言，市場對大型科技股的樂觀情緒仍然強勁。
而從個別股票的表現來看，特斯拉（Tesla）3日持續上漲將近3％，度過了慘淡的上半年之後，特斯拉似乎重新獲得投資人青睞。而傳出將被Skydance Media收購的派拉蒙全球（Paramount Global）股價大漲10％，是華爾街最亮眼的主角。