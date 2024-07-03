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休傑克曼請萊恩雷諾斯看《死侍與金鋼狼》　兩人回憶被對方捅又插

▲《死侍與金鋼狼》預售票宣傳片中，休傑克曼拿票請萊恩雷諾斯看《死》片，兩人腦中忽然湧現被對方又捅又插的畫面。（圖／漫威影業提供）
▲《死侍與金鋼狼》預售票宣傳片中，休傑克曼拿票請萊恩雷諾斯看《死》片，兩人腦中忽然湧現被對方又捅又插的畫面。（圖／漫威影業提供）

記者楊穎軒／綜合報導

漫威年度話題鉅作《死侍與金鋼狼》7月24日台灣搶先全美上映，兩大主演休傑克曼、萊恩雷諾斯在預售票宣傳片中繼續盡情耍賤搞笑，休拿2張電影票約萊恩看《死侍與金鋼狼》，沒想到，兩人立刻想到片中彼此血腥決鬥的畫面，讓氣氛頓時變得尷尬。

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影片一開始，萊恩雷諾斯獨自一人正在剝香蕉，休傑克曼忽然現身，接著從口袋裡掏出一只黃色信封給他，萊恩打開後發現是「東尼獎賄款」（休是兩座東尼獎得主），難為情的休隨即收回並換成正確的信封，原來是2張《死侍與金剛狼》的電影票，但下一秒萊恩回憶片中兩人相愛相殺的畫面，休則是想到死侍被狼叔狂捅、狂插，讓氣氛頓時凝結到最高點。

▲漫威電影年度大片《死侍與金鋼狼》，將於7月24日全台上映。（圖／漫威影業）
▲休傑克曼（左）、萊恩雷諾斯在漫威年度大片《死侍與金鋼狼》持續上演相愛相殺的戲碼。（圖／漫威影業提供）
第二支宣傳片由死侍親自出馬「叫賣」，果然再度口無遮攔，他先說本片就要惹東家迪士尼生氣，還說要大開狼叔休傑克曼的玩笑，就連沒出現的保羅路德躺著都中槍，看到巨大蟻人骸骨基地時說：「哈！保羅路德終於老透了！」

死侍也大婊漫威超級英雄服裝，說漫威都是一群穿緊身衣還裝沒事的奇怪男女，最後卻又說反正是電影就能天馬行空、為所欲為，不按牌理出牌的無厘頭招牌風格，再度令人絕倒不已。電影《死侍與金鋼狼》預售票今（3）日啟售，電影7月24日全台上映。

▲漫威影業《死侍與金鋼狼》IMAX版本海報。（圖／漫威影業提供）
▲漫威影業《死侍與金鋼狼》IMAX版本海報。（圖／漫威影業提供）

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