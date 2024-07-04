拜登被辯論害慘？民調曝川拜支持度不相上下

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路透社/易普索先前於6月11日至12日進行的民調顯示，川普以41%的支持率，些微領先對手拜登的39%。
拜登與川普在6月27日的電視辯論中正面交鋒，拜登整場說話結巴，無法對川普的攻勢發起挑戰。這份路透社/易普索的最新民調也顯示，辯論會結束後，約有三分之一的民主黨人認為拜登應該退選。
這份民調涵蓋線上和全美1,070名成年人，登記選民的誤差範圍為3.5個百分點，其中不少人在距離11月5日大選還有4個月時，仍抱持著觀望態度。
五分之一的登記選民表示，他們不確定要投給誰，可能會選擇與上次大選不同的候選人，或是乾脆不投票。
2名候選人都各自面臨巨大隱憂。對拜登來說，這包含他的81歲高齡，而他在辯論中的表現又放大了這項擔憂。
這份民調也發現，83%的民主黨人和97%的共和黨人都同意一項說法，即「拜登在辯論中支支吾吾，顯示出他的高齡」。只有58%的民主黨人和11%的共和黨人對川普的辯論表現給予相同評價。
現年78歲的川普在今年5月成為美國史上首位遭到判罪的總統，陪審團認定他在2016年總統大選前向一名成人片女星支付封口費的34項指控成立，全案預計將在今年9月宣判，屆時川普可能會面臨牢獄之災。
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