美國獨立日提前休市！美股那指、標指再創新高 特斯拉「連七漲」
美股因美國獨立紀念日提前休市，主要指數漲跌不一，但那指、標指均創收盤新高，而熱門科技股亦多數上漲，其中特斯拉股價收漲超過6%，連續第7天收紅。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，美國獨立日假期前夕，美股只有「半日市」，市場觀望的聯準會（Fed）6月議息會議紀錄，已於台灣時間週四凌晨公布，會議紀錄顯示，聯準會官員認為，通膨正在朝「正確的方向」發展，但速度還沒快到足以讓聯準會決定降息。
會議參與者強調，在出現更多訊號，確保通膨正在持續朝「2%」的目標邁進之前，不認為降低利率範圍是適當的。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週二在歐洲央行（ECB）舉辦的中央銀行論壇上表示， 聯準會在抑制通膨方面取得成果，不過他仍希望看到「更多進展」。
另一方面，素有「小非農」之稱的ADP就業報告則顯示，美國6月民間就業人數僅增加15萬人，比5月的15.7萬少，也低於預期的16.5萬，連續3月成長放緩，顯示美國勞動市場動能可能已減弱。
3日收盤，美股道瓊指數下跌23.85點，或0.06%，收39308點；那斯達克指數上漲159.54點，或0.88%，收18188.3點；標普500指數上漲28.01點，或0.51%，收5537.02點；費城半導體指數上漲106.73點，或1.92%，收5651.72點。
焦點個股方面，特斯拉股價持續攀升，3日又收漲逾6.5%，每股報246.39美元，執行長馬斯克（Elon Musk）4日將於上海的「世界人工智能大會」（WAIC）發表演說，預計將展示Cybertruck和新一代機器人Optimus Gen 2。