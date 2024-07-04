《紐時》引述消息稱拜登考慮退選！白宮急滅火：報導完全錯誤
美國總統拜登（Joe Biden）上週辯論表現不佳，引發民主黨內部巨大擔憂，黨內外都有聲音呼籲他退選，《紐約時報》引述消息人士稱，拜登曾對盟友透露，他知道自己如果不能在未來幾天扭轉輿論，可能就不得不退出連任競選。不過，白宮發言人已否認相關報導。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
這位不願透露姓名的拜登盟友表示，拜登雖然仍在投入連任之戰，但他已經意識到，在上週與川普進行「毀滅性的總統辯論」後，他往後的表現都必須盡可能順利，否則民主黨將處於更不利的境地，拜登其實非常清楚自己正面臨政治挑戰。
無獨有偶，美國《有線電視新聞網》（CNN）也於當地時間週三報導，拜登在與盟友對話時，承認自己處境危險，接下來幾天對他能否保住連任之路至關重要，「他看到了這個時刻，他很清醒。」
目前尚不清楚，《紐時》和《CNN》所說的是否為同一次對話。不過，白宮新聞秘書皮耶（Karine Jean-Pierre）週三下午在記者會上重申，拜登「絕對不會」考慮退選。
拜登發言人貝茨（Andrew Bates）也在社群平台X發文，否認了《紐約時報》的報導，打下：「這種說法絕對是錯誤的，如果紐約時報給我們超過7分鐘的時間來發表評論，我們就會告訴他們。」