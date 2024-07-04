布林肯為拜登辯護　任內提升美國領導力信心

白宮堅稱陣前不換將　第2位民主黨議員呼籲拜登退選

▲美國眾議員葛里哈瓦成為第二位公開呼籲拜登退選的國會民主黨人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議員葛里哈瓦成為第二位公開呼籲拜登退選的國會民主黨人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

白宮3日表示，美國總統拜登(Joe Biden)「絕不會」退出白宮競選。在此同時，美國眾議員葛里哈瓦(Raul M. Grijalva)3日則成為第二位公開呼籲拜登退選的國會民主黨人，加劇了拜登在總統辯論表現不穩定所帶來的影響。

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拜登在6月27日和美國前總統川普(Donald Trump)的總統大選辯論表現不佳，民調顯示，川普擴大了領先優勢，這加劇了民主黨可能在11月大選前陣前換將的傳言。

根據紐約時報(New York Times)和美國有線電視新聞網(CNN)報導，81歲的拜登已向一名重要盟友坦承，如果他不能很快的向大眾保證他仍可勝任總統一職，他的連任競選將面臨危險。

白宮女發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)已立即否認這些報導，堅稱拜登「絕對」無意退出民主黨提名。她表示，拜登思緒敏銳，而且將繼續競選。

多家媒體報導，拜登向競選團隊及黨內工作人員坦承，他在辯論中對川普語無倫次、未能全神貫注的回答已對他造成傷害，但他堅稱將繼續競選。

根據政治新聞網Politico報導，拜登表示，「讓我儘可能清楚的說—盡我所能地簡單直白：我正在參選…沒有人能把我趕走。我不會離開。我會堅持到最後，而且我們會贏」。

但是繼眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)成為第一個公開呼籲拜登讓賢的民主黨籍國會議員之後，亞利桑納州眾議員葛里哈瓦3日成為第二位呼籲拜登退選的同黨議員。

葛里哈瓦告訴紐約時報，「如果他是候選人，我會支持他，但我認為這是一個尋找其他人的機會」。

葛里哈瓦的辦公室並未立即回覆路透社的置評請求。

亞利桑納州預料將成為11月總統和國會大選中，競爭最激烈的州之一。

路透社引述拜登競選團隊、白宮和民主黨全國委員會的7名消息人士說，一旦拜登決定退選，副總統賀錦麗(Kamala Harris)將是首要替代人選。

拜登3日將和民主黨籍州長舉行會議，並且和國會議員會談，向他們保證他適合成為民主黨的總統候選人。

一名白宮官員說，拜登2日已經和眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)會面，並在3日和參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)會談。

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