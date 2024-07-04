白宮堅稱陣前不換將　第2位民主黨議員呼籲拜登退選

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根據紐約時報(New York Times)和美國有線電視新聞網(CNN)報導，81歲的拜登已向一名重要盟友坦承，如果他不能很快的向大眾保證他仍可勝任總統一職，他的連任競選將面臨危險。
白宮女發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)已立即否認這些報導，堅稱拜登「絕對」無意退出民主黨提名。她表示，拜登思緒敏銳，而且將繼續競選。
多家媒體報導，拜登向競選團隊及黨內工作人員坦承，他在辯論中對川普語無倫次、未能全神貫注的回答已對他造成傷害，但他堅稱將繼續競選。
根據政治新聞網Politico報導，拜登表示，「讓我儘可能清楚的說—盡我所能地簡單直白：我正在參選…沒有人能把我趕走。我不會離開。我會堅持到最後，而且我們會贏」。
但是繼眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)成為第一個公開呼籲拜登讓賢的民主黨籍國會議員之後，亞利桑納州眾議員葛里哈瓦3日成為第二位呼籲拜登退選的同黨議員。
葛里哈瓦告訴紐約時報，「如果他是候選人，我會支持他，但我認為這是一個尋找其他人的機會」。
葛里哈瓦的辦公室並未立即回覆路透社的置評請求。
亞利桑納州預料將成為11月總統和國會大選中，競爭最激烈的州之一。
路透社引述拜登競選團隊、白宮和民主黨全國委員會的7名消息人士說，一旦拜登決定退選，副總統賀錦麗(Kamala Harris)將是首要替代人選。
拜登3日將和民主黨籍州長舉行會議，並且和國會議員會談，向他們保證他適合成為民主黨的總統候選人。
一名白宮官員說，拜登2日已經和眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)會面，並在3日和參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)會談。
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