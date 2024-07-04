不是賀錦麗！模擬民調顯示 僅「歐巴馬之妻」能代替拜登擊敗川普
美國總統拜登（Joe Biden）的連任之路搖搖欲墜，民主黨內爆發不同聲浪，外界也紛紛預測若拜登真的退選，又有誰能夠臨危受命，帶領民主黨繼續執掌白宮。市場研究調查機構「易普索」（Ipsos）最新聯合民調顯示，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）是所有民主黨可能候選人中，唯一有機會贏過川普（Donald Trump）的人，而非現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，「易普索」聯合民調是在7月1日至2日之間進行，對象是全美約1000位選民，受訪的民主黨籍登記選民中，有32%認為拜登應該退選；不分黨派的全體選民則有56%認為拜登應該退選，至於認為川普應該退選的則有46%。
而在所有可能代替拜登出來選總統的民主黨名單中，只有前總統歐巴馬（Barack Obama）的妻子蜜雪兒表現優於拜登，在假設的對決情況下，會以50%對39%的支持度打敗川普。
倫敦大學學院（University College London）的美國政治研究中心（Centre on U.S. Politics）主任吉弗特（Thomas Gift）認為，這反映了選民對前總統歐巴馬執政時期的懷念。
其他人選部分，該項民調顯示，如果民主黨是由副總統賀錦麗與川普對決，支持度分別為42%、43%；若由加州州長紐森（Gavin Newsom）出面，與川普支持度則為39%對42%；若是密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）挑戰川普，支持度各為36%、41%；伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）與川普的支持度則各有34%、40%。
可以說，除了蜜雪兒以外，所有其他假設的民主黨候選人，在對抗川普的預期表現，要麼就是跟拜登差不多，不然就是比拜登更差。只不過，蜜雪兒過去已多次表明不打算競選的立場，民主黨恐怕很難指望她。