孫安佐SWAG同框陳沂！澄清「孫鵬偷放符水」真相 親曝改名原因
網紅陳沂日前加入成人直播平台SWAG行列，昨（3）日邀來近期的話題人物、狄鶯孫鵬的獨子孫安佐。日前孫安佐控訴從泰國回來後，爸爸偷偷讓他喝下符水，父子關係緊張，對此，他昨日在直播中澄清不是爸爸放的，「我後來發現不是我爸，是符水但不是我爸」，透露父子倆已和解。
記者薛羽彤／綜合報導
孫安佐昨日合體陳沂在SWAG直播，他先前指控爸爸孫鵬未經他的同意偷給他喝符水，昨日澄清不是孫鵬，「我後來發現不是我爸，是符水但不是我爸」、「不是我爸給我喝的符水，但我不會說是誰，因為說了也沒好處。」並透露和爸爸已和解，還在線上和爸爸打招呼。
孫鵬一家人頻登上新版面，孫安佐表示「我爸我媽所有之間的衝突，我都有一直在解決，因為家庭問題不解決，我也會覺得很煩。也許我家庭不平凡，但我們的日常很平凡！」而孫安佐日前因被檢警送辦，意外曝光了他的真實姓名「孫健豪」，他表示新名字是爸媽改的，「算命師說改一個名字或許會有不同做事的態度，最明顯的改變是處理事情的態度，以前比較天真。」
對於孫安佐的行徑，網友評斷狄鶯教育方式過度溺愛孩子，孫安佐澄清，「我媽以前爆嚴格，我可能考不好會扁我，直接拿水管！我爸很兇，我以前超怕我媽。」他也談到身邊已換經紀人，認為上任經紀人做事太快太極端，「我承認上個經紀人有點不成熟，我們在朋友聚會認識，當時只希望有個不會背叛我的人。」