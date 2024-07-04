全力防堵極右派！法國總理籲選民組成「統一陣線」

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國民聯盟主導了6月30日的首輪投票，為瑪琳．雷朋的政黨將籌組政府帶來了可能性，而她28歲的門生巴德拉(Jordan Bardella)則可望接下總理一職，和中間派的馬克宏總統(Emmanuel Macron)形成一個緊張的「共治」關係。
但「Toluna Harris Interactive」3日公佈的民調預測，國民聯盟在577席的國會中只能拿下190到220席，遠不及要取得絕對多數並自行籌組政府所需的289席。
根據民調預測，左翼聯盟「新人民陣線」(New Popular Front)則可望贏得159到183席，至於馬克宏的中間派陣營則在110到135席之間。
這項新民調預測發布之際，正值200多位左派和中間派候選人自動退選，希望集中選票以避免被極右派拿下席次。
雖然組成這個所謂的「共和陣線」(republican front)對馬克宏政府來說大體上是成功的，但現在主要的問題在於選民是否回應這項阻止國民聯盟的訴求。
艾塔爾總理告訴法國公共電台(France Inter Radio)，有一個集團能獲得絕對多數，那就是極右派。在7日第二輪投票的危急關頭，要竭盡全力不讓極右派獲得絕對多數。
這個統一陣線如何運作的一個極端例子之一，是在法國北部的一個選區。當地的極左派候選人退出，好讓極右派和措辭強硬的內政部長達馬南(Gerald Darmanin)直接對決，即使達馬南長期以來一直是部份左派人士討厭的對象。
在親馬克宏陣營中仍具影響力的前總理菲力普(Edouard Philippe)則告訴TF1電視台，他將投票給一名共產黨候選人，好阻止他選區的極右派勢力。
瑪琳．雷朋已表示，一旦國民聯盟拿下超過270席，他們將透過贏得其他議員的支持來籌組政府。
位於倫敦的政治風險諮詢組織「歐亞集團」(Eurasia Group)表示，國民聯盟拿下絕對多數的希望，已被反對極右派的陣線「削弱」。
但「歐亞集團」也補充說，7日的投票將是一場幾乎全新的選舉，具備了自己的動態變化，而投票率將會至關重要。
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