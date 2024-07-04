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大谷翔平連續4年入選明星賽！超越一朗　美聯、國聯名單一次看

▲大谷翔平連續4年入選明星賽，他也是首度代表國聯入選，成為第一位在兩聯盟都入選明星賽的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續4年入選明星賽，他也是首度代表國聯入選，成為第一位在兩聯盟都入選明星賽的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平又入選明星賽！美國職棒大聯盟（MLB)今天公布明星賽先發野手陣容，洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平，獲得國家聯盟指定打擊票選第一，這將是大谷翔平生涯連4年入選明星賽先發，他也是自鈴木一朗後，第二位旅美日本球員連4年進入明星賽，鈴木一朗生涯共10度入選明星賽。明星賽其他名單，預計將會在7日（美國時間）宣布。此外，大谷也成為第一位在美聯、國聯都入選明星賽的日本球員，創下史上第一的紀錄。

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大谷翔平二刀流入選明星賽　今年專心打擊

大谷翔平前3年在洛杉磯天使隊時期都入選明星賽，2021年首次以「投打二刀流」身分參加明星賽，也參與全壘打大賽。不過他之後就不參與全壘打大賽，大谷翔平在去年則是美聯人氣王。而大谷過去三度在明星賽，合計4打數敲1安、選2次保送。

由於去年9月動右手肘韌帶手術，大谷翔平今年專職「一刀流」打擊，本季出賽83場，共有27轟、打擊率3成20，目前都是國聯最佳，進帳64分打點則是國聯第三，攻擊指數（OPS）為1.048。

大谷翔平在6月繳出單月12轟的超驚人表現，但是他卻不敵Bryce Harper，無緣拿下生涯第5座單月MVP，「6月狂谷」還需要多加把勁。

大聯盟明星賽先發名單如下：

國聯明星隊先發名單：

先發一壘手：Bryce Harper（費城費城人）

先發DH：大谷翔平（洛杉磯道奇）

先發二壘手：Ketel Marte（亞利桑那響尾蛇）

先發三壘手：Alec Bohm（費城費城人）

先發游擊手：Trea Turner（費城費城人）

先發左外野：Jurickson Profar（聖地牙哥教士）

先發中外野：Christian Yelich（密爾瓦基釀酒人）

先發右外野：Fernando Tatis Jr.（聖地牙哥教士）

先發捕手：William Contreras（亞特蘭大勇士）

美聯明星隊先發名單：

先發一壘手：Vladimir Guerrero Jr.（多倫多藍鳥）

先發捕手：Adley Rutschman（巴爾的摩金鶯）

先發DH：Yordan Alvarez（休士頓太空人）

先發二壘手：Jose Altuve（休士頓太空人）

先發三壘手：Jose Ramirez（克里夫蘭守護者）

先發游擊手：Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）

先發左外野：Steven Kwan（克里夫蘭守護者）

先發中外野：Aaron Judge（紐約洋基）

先發右外野：Juan Soto（紐約洋基）


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