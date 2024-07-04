新北市長戰煙硝起 蘇巧慧評黃國昌價值多變、跟劉和然不熟
各界盤點2026新北市長選戰可能人選，除了多次表態有意角逐的民進黨立委蘇巧慧之外，藍白陣營被點名的還有台北副市長李四川、新北副市長劉和然以及民眾黨立委黃國昌。蘇巧慧昨受訪也點評潛在對手，她質疑黃國昌跟民眾黨「價值可能就是變吧」、跟劉和然交往不深，李四川則是優秀事務官，但新北缺的是「隊長」、不是事務官。
記者林詠青／台北報導
民進黨立委、同時也是新北市黨部主委的蘇巧慧3日在YahooTV《齊有此理》節目接受資深媒體人王時齊專訪，坦承自己「很努力在朝這個方向」、參選新北市長。談到藍白陣營可能的出戰人選，蘇巧慧則認為，自己認識李四川很長一段時間，稱讚他是優秀的事務官，不過新北缺少一個有靈活想法、接軌世界潮流及上下世代的隊長，而自己則願意擔任「新北隊長」。
至於劉和然，蘇巧慧則坦言跟他不熟，「不太有機會與他共事」，她眼中的劉和然，「大概就是儀典時把儀節、致詞走完的角色」。
針對黃國昌，蘇巧慧則表示，她過去在立法院電梯遇到黃國昌，就算主動打招呼，黃國昌也是不理人。至於政治信仰價值，蘇巧慧則批評黃國昌跟民眾黨「可能就是變吧」，至於未來若都參選，她說，「不比陸戰、空戰，要比的是價值」，並強調，從政要守住的就是價值。