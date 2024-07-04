189萬YTR無預警消失3年！驚喜宣布回歸　觀眾超意外：以為出事了

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結果貼文吸引逼近快1000人留言：「天阿！真的要回來了嗎....我真的愛爆你們」、「嚇壞了...以為你們出事了，歡迎回來！不要再消失這麼久了啦」、「沒有想到你們真的會回歸，這些年到底都跑去哪裡啦」、「從來沒有退訂過，就是再等這一刻！Life is fantastic」、「活著就好，歡迎回來」、「我要哭了，我的精神糧食要回來更新影片了」、「超愛你們求生系列哭哭，歡迎回來」、「終於等到了....等了快4年。」
信誓蛋蛋3年前無預警停更消失！真實原因曝光
事實上，信誓蛋蛋這組YouTuber可能有些人不知道，他們是從大陸B站（嗶哩嗶哩）崛起，後來也同時經營YouTube頻道，因為其影片內容包含許多「荒野求生」、「美國淘金」、「用火山煮火鍋」等一般人根本無法體驗的內容為主，立刻圈粉大量觀眾，其頻道創始成員包括來自法國的鋼蛋、鐵蛋以及美國的笨蛋。
然而在3年多之前，「信誓蛋蛋」沒有說一聲就停更了YouTube頻道，最後一部影片停在「對老外說：如果你能看懂這個中文標牌，給你一萬塊錢」，是在2021年1月上傳，台灣觀眾至此之後就再也沒有「信誓蛋蛋」的消息，讓不少粉絲認為如此優質的頻道停更非常可惜。
據悉，「信誓蛋蛋」後來是與大陸「西瓜視頻」簽訂獨佔合約，因此他們只能夠在「西瓜視頻」上面發布影片，對於沒有使用「西瓜視頻」的人來說，當然就會覺得他們宛如人間蒸發。最近應該是因為合約到期，將又再度回歸各大社群影音平台，讓許多觀眾都非常的驚喜又意外。