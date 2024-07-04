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189萬YTR無預警消失3年！驚喜宣布回歸　觀眾超意外：以為出事了

▲擁有189萬人訂閱的知名YouTuber「信誓蛋蛋」，在3年前憑藉各種瘋狂的野外求生系列爆紅。（圖為成員鋼蛋/信誓蛋蛋YT）
▲擁有189萬人訂閱的知名YouTuber「信誓蛋蛋」，在3年前憑藉各種瘋狂的野外求生系列爆紅。（圖為成員鋼蛋/信誓蛋蛋YT）

記者張嘉哲/綜合報導

「大家好我是鋼蛋，他是笨蛋」！大家是否還記得這個熟悉的開場白呢？沒錯，這就是擁有189萬人訂閱的知名YouTuber「信誓蛋蛋」，在3年前憑藉各種瘋狂的野外求生系列爆紅的他們，在3年前無預警消失停更，讓大批觀眾粉絲感到非常的錯愕。然而時隔3年多，「信誓蛋蛋」發文驚喜宣布回歸，讓大批觀眾感到意外直呼：「有生之年還能看到你們回歸.....真的非常的讚。」

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「信誓蛋蛋」成員笨蛋日前在YouTube社群上發文表示：「終於想起了信誓蛋蛋的帳號密碼，期待很快能發布新內容！我真的很想念為大家製作視頻，請在下面評論你最喜歡的蛋蛋視頻，或者告訴我們你想看到什麼樣的內容，感謝大家的支持！」

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▲信誓蛋蛋成員「笨蛋」日前在YouTube社群宣布頻道將回歸，讓大批觀眾驚呆。（圖為成員笨蛋/信誓蛋蛋YT）
結果貼文吸引逼近快1000人留言：「天阿！真的要回來了嗎....我真的愛爆你們」、「嚇壞了...以為你們出事了，歡迎回來！不要再消失這麼久了啦」、「沒有想到你們真的會回歸，這些年到底都跑去哪裡啦」、「從來沒有退訂過，就是再等這一刻！Life is fantastic」、「活著就好，歡迎回來」、「我要哭了，我的精神糧食要回來更新影片了」、「超愛你們求生系列哭哭，歡迎回來」、「終於等到了....等了快4年。」

信誓蛋蛋3年前無預警停更消失！真實原因曝光

事實上，信誓蛋蛋這組YouTuber可能有些人不知道，他們是從大陸B站（嗶哩嗶哩）崛起，後來也同時經營YouTube頻道，因為其影片內容包含許多「荒野求生」、「美國淘金」、「用火山煮火鍋」等一般人根本無法體驗的內容為主，立刻圈粉大量觀眾，其頻道創始成員包括來自法國的鋼蛋、鐵蛋以及美國的笨蛋。

然而在3年多之前，「信誓蛋蛋」沒有說一聲就停更了YouTube頻道，最後一部影片停在「對老外說：如果你能看懂這個中文標牌，給你一萬塊錢」，是在2021年1月上傳，台灣觀眾至此之後就再也沒有「信誓蛋蛋」的消息，讓不少粉絲認為如此優質的頻道停更非常可惜。

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▲信誓蛋蛋的野外求生影片全部都來真的，驚人的毅力博得觀眾眼球。（圖為成員鋼蛋/信誓蛋蛋）
據悉，「信誓蛋蛋」後來是與大陸「西瓜視頻」簽訂獨佔合約，因此他們只能夠在「西瓜視頻」上面發布影片，對於沒有使用「西瓜視頻」的人來說，當然就會覺得他們宛如人間蒸發。最近應該是因為合約到期，將又再度回歸各大社群影音平台，讓許多觀眾都非常的驚喜又意外。


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